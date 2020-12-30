啟英貧寒生熱愛小動物 化逆境為養分錄取台大

桃園市啟英高中學生楊理涵，來自單親中低收入戶家庭，父親在她八歲時過世，由馬來西亞華僑的母親在人力仲介公司當翻譯，靠著每月3萬元左右的收入，獨自撫養她與年僅3歲的妹妹，家境困難，養成她堅強的性格及同理心，平時熱心投入各項服務。從小就喜歡小動物的她，今年透過台大希望入學計畫，錄取台大動物科學技術系，為今年全桃園唯一透過該計畫錄取台大的學生。董事長夫人「媽咪」王美只今天也親手致贈獎學金60萬元。

楊理涵表示，小時候看著母親堅強的背影，明白自己也必須堅強，不想看到母親難過的樣子，所以從小特別用功，不給母親添麻煩，平時也會主動照顧妹妹。從小就不認爲自己和一般的家庭有太多差異，感激母親給自己的愛從不曾減少，但因經濟壓力遽增，全家一度搬遷到馬來西亞生活三年，直到國二下學期才回到臺灣。人生中的三次轉折也讓理涵化逆境為養分，一步一步的成長。

台大希望入學計畫，全台開出50個名額，每校能推薦兩名學生，報名資格須為弱勢生，由校方提供在校成績、學習歷程，學生最多選填兩個志願，送交台大書面審查。

導師楊于萱指出，該計畫希望學生學有所成後貢獻社會，因此也參考「利他服務」經歷。楊理涵平時在校熱心助人，除了在課業上常為班上同學解惑，高中三年來，擔任吃力不討好的學藝股長及司儀，曾至動物醫院實習76小時，英文能力佳、多益成績880分，熱愛動物的她，也到動物園提供外語導覽服務。楊于萱則說，還會持續拚學測，希望以更好的成績錄取台大獸醫系或醫學系。