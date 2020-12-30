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啟英貧寒生熱愛小動物 化逆境為養分錄取台大
【110學測】
桃園市啟英高中學生楊理涵，來自單親中低收入戶家庭，父親在她八歲時過世，由馬來西亞華僑的母親在人力仲介公司當翻譯，靠著每月3萬元左右的收入，獨自撫養她與年僅3歲的妹妹，家境困難，養成她堅強的性格及同理心，平時熱心投入各項服務。從小就喜歡小動物的她，今年透過台大希望入學計畫，錄取台大動物科學技術系，為今年全桃園唯一透過該計畫錄取台大的學生。董事長夫人「媽咪」王美只今天也親手致贈獎學金60萬元。
楊理涵表示，小時候看著母親堅強的背影，明白自己也必須堅強，不想看到母親難過的樣子，所以從小特別用功，不給母親添麻煩，平時也會主動照顧妹妹。從小就不認爲自己和一般的家庭有太多差異，感激母親給自己的愛從不曾減少，但因經濟壓力遽增，全家一度搬遷到馬來西亞生活三年，直到國二下學期才回到臺灣。人生中的三次轉折也讓理涵化逆境為養分，一步一步的成長。
台大希望入學計畫，全台開出50個名額，每校能推薦兩名學生，報名資格須為弱勢生，由校方提供在校成績、學習歷程，學生最多選填兩個志願，送交台大書面審查。
導師楊于萱指出，該計畫希望學生學有所成後貢獻社會，因此也參考「利他服務」經歷。楊理涵平時在校熱心助人，除了在課業上常為班上同學解惑，高中三年來，擔任吃力不討好的學藝股長及司儀，曾至動物醫院實習76小時，英文能力佳、多益成績880分，熱愛動物的她，也到動物園提供外語導覽服務。楊于萱則說，還會持續拚學測，希望以更好的成績錄取台大獸醫系或醫學系。
啟英高中董事長吳慶堂表示，台大希望入學計畫今年邁入第六屆，啟英高中連續多年協助身處逆境，仍力爭上游的弱勢生圓夢，如第一屆的岑家榮錄取台大電機系、第三屆的沈靜宜錄取台大職能治療學系、第五屆的劉勝弘錄取台大會計學系及今年的楊理涵臺大動物科學技術系。
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