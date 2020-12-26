手足情深！ 小港高中學生陳宥翰為罹病二姊拚上台大

小港高中學生陳宥翰家境不豐，高一時二姊因疾病導致視力喪失，龐大醫療費讓家庭經濟拮据，他為了解二姊疾病的原理，發憤圖強念書，如願錄取台大生命科學系，立志照顧好家人及罹患同樣疾病的病人。

國立台灣大學以弱勢生為對象的「希望入學計畫」放榜，小港高中學生陳宥翰錄取台大生命科學系。

陳宥翰來自低收入單親家庭，家裡還有兩名姊姊，母親當保母，獨力撫養他們姊弟三人，但他念高一時，二姊突然患病，視力喪失，龐大醫療費讓家計雪上加霜。

陳家三姊弟都念小港高中，因突發的變故，讓一家人情感更為緊密，陳宥翰也更堅定向學的目標。

小港高中校長陳建民表示，陳宥翰原本即對生物和化學感興趣，因為家人的疾病，讓他更加確定報考生命科學或生化科技相關科系。

生物老師陳佩怡說，宥翰平時積極參與各項生物實驗，也代表學校參加高雄市數理能力競賽生物科複賽，對生物領域十分熱愛。