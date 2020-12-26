學測最後衝刺！自然跨科是趨勢 名師提綱挈領教撇步

隨著新課綱實施，自然科的考題也開始在改變。背誦的減少，理解與應用慢慢提高。素養性導向的題目，以及探究與實作類型的題目開始慢慢加入，逐漸趨向於生活化的應用，南一中科學班主任陳立偉等老師提醒考生準備事項，並注意生活議題，把握基本分。

化學老師陳立偉表示，生活中的議題有新冠肺炎、萊豬等，學生應在考前將時事進行準備。化學是門實驗科學，所以基礎化學裡面的實驗應該要了解它的原理，以及操作的方法，才可以加以應用。另外，定義、學說也是不可忽略，例如倍比定律、原子說等都是非常重要的。而化學計量也幾乎每次都會入題，應要把握。從生活當中的體驗，探討背後的原理，以及如何進行探究，這些都是自然科很重要的基礎，平常就要做好準備。

台南女中生物老師陳琪婉表示，從2、3年萊的考題來看，基礎題目轉趨扎實，觀念一定要弄清楚，不是隨便讀一讀就好，而是要精手。第一大題的單、複選，基本題多，主要是課本第1章到第3章，像真核細胞與原核細胞的比較，就常考，要讀懂。

第二大題主要考4至6章，是較難的部分，但也有必考題，若能弄懂就能把握分數，如遺傳學、譜系圖，這部分常考整合性概念，因此要融會貫通。另素養延伸題也愈來愈多，包含實驗探究、圖表、文章閱讀，因此要多做考古題；其中課本的實驗內容不多，最該掌握。

生物最容易和化學跨科出題，像生物組成分子的化學組成、醣類蛋白質、核酸組成的化學結構都要知道，相關題目也常考。最近最受關注的萊克多巴胺、疫苗都要弄懂，應了解疫苗在身體運作的原理，以及疫苗是什麼。

南一中物理老師何俊昌也提出物理科準備建議：

1.瞭解測驗目標：依據大考中心所公布的測驗目標為知識、理解、應用及分析與歸納，建議學生在做歷屆考古題時，將題目依目標類型分類統計，如此可幫助思考命題脈絡，進而針對自己較弱的類型補強。

2.維持科目慣性：依照學測考試時程，於每天對應的時間念對應科目。剩下不到1個月，建議將曾經做過的題目再省思一遍，每個選項為什麼選，為什麼不選，多思考比較有助於維持物理敏感度。

3.更新物理時事：許多科學新知、時事，都有背後的物理概念，只是之前未被發現或創意運用。學生在苦讀之餘，可利用零碎時間瀏覽相關新聞，如諾貝爾獎、新冠肺炎、5G運用…等。