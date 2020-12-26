快訊

駭人！大陸上市網遊公司董座 遭前董事投毒身亡享年39歲

席開16桌！高雄活蝦餐廳遭海軍臨時棄單 老闆傻眼：賠慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學測最後衝刺！自然跨科是趨勢 名師提綱挈領教撇步

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
學測考試剩不到1個月，老師堤供自然科考前準備建議。圖／本報資料照片
學測考試剩不到1個月，老師堤供自然科考前準備建議。圖／本報資料照片

隨著新課綱實施，自然科的考題也開始在改變。背誦的減少，理解與應用慢慢提高。素養性導向的題目，以及探究與實作類型的題目開始慢慢加入，逐漸趨向於生活化的應用，南一中科學班主任陳立偉等老師提醒考生準備事項，並注意生活議題，把握基本分。

化學老師陳立偉表示，生活中的議題有新冠肺炎、萊豬等，學生應在考前將時事進行準備。化學是門實驗科學，所以基礎化學裡面的實驗應該要了解它的原理，以及操作的方法，才可以加以應用。另外，定義、學說也是不可忽略，例如倍比定律、原子說等都是非常重要的。而化學計量也幾乎每次都會入題，應要把握。從生活當中的體驗，探討背後的原理，以及如何進行探究，這些都是自然科很重要的基礎，平常就要做好準備。

台南女中生物老師陳琪婉表示，從2、3年萊的考題來看，基礎題目轉趨扎實，觀念一定要弄清楚，不是隨便讀一讀就好，而是要精手。第一大題的單、複選，基本題多，主要是課本第1章到第3章，像真核細胞與原核細胞的比較，就常考，要讀懂。

第二大題主要考4至6章，是較難的部分，但也有必考題，若能弄懂就能把握分數，如遺傳學、譜系圖，這部分常考整合性概念，因此要融會貫通。另素養延伸題也愈來愈多，包含實驗探究、圖表、文章閱讀，因此要多做考古題；其中課本的實驗內容不多，最該掌握。

生物最容易和化學跨科出題，像生物組成分子的化學組成、醣類蛋白質、核酸組成的化學結構都要知道，相關題目也常考。最近最受關注的萊克多巴胺、疫苗都要弄懂，應了解疫苗在身體運作的原理，以及疫苗是什麼。

南一中物理老師何俊昌也提出物理科準備建議：

1.瞭解測驗目標：依據大考中心所公布的測驗目標為知識、理解、應用及分析與歸納，建議學生在做歷屆考古題時，將題目依目標類型分類統計，如此可幫助思考命題脈絡，進而針對自己較弱的類型補強。

2.維持科目慣性：依照學測考試時程，於每天對應的時間念對應科目。剩下不到1個月，建議將曾經做過的題目再省思一遍，每個選項為什麼選，為什麼不選，多思考比較有助於維持物理敏感度。

3.更新物理時事：許多科學新知、時事，都有背後的物理概念，只是之前未被發現或創意運用。學生在苦讀之餘，可利用零碎時間瀏覽相關新聞，如諾貝爾獎、新冠肺炎、5G運用…等。

新冠肺炎

延伸閱讀

南非預計2021年將有600萬人率先接種疫苗

印度可能批准牛津疫苗 挑4省預演配送接種流程

整理包／110學測衝刺倒數30天！國英數社自 五科必考重點一次看

110學測社會／題目難分純地理、歷史、公民 新課綱更強調生活

相關新聞

學測最後衝刺！自然跨科是趨勢 名師提綱挈領教撇步

隨著新課綱實施，自然科的考題也開始在改變。背誦的減少，理解與應用慢慢提高。素養性導向的題目，以及探究與實作類型的題目開始...

3成考生高中英聽二試成績變好 掌握這2種題型是關鍵

4.5萬人報考的110學年高中英聽第二次考試昨公告成績，大考中心表示，英聽由精熟到生疏依序分為Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆ四級，拿Ａ級...

大學特殊選才放榜 瀛海中學表現亮麗

大學特殊選才陸續放榜，台南市瀛海中學有7名學生上榜，多名學生錄取國立頂大，表現亮眼。校長張添唐表示，該校秉持新課綱適性楊...

【學測英文特輯】110大學學測 文意選填模擬題組

2021 學測即將到來，不曉得大家準備得如何？文意選填一直是很多人的罩門，錯誤會成雙成對的出現，非常可怕！所以希平方為大家準備了一篇關於飲食趨勢的文意選填模擬試題，讓大家小試身手。趕快開寫吧！

3.7萬人連考兩次高中英聽 6成5成績沒進步

4.5萬人報考的110學年高中英聽第二次考試今天開放查詢成績，大考中心表示，英聽由精熟到生疏依序分為A、B、C、F四級，...

高中英聽上午9時開放查成績 有疑義明天前申請複查

共有4.5萬人報名的高中英聽第二次測驗，今天上午9時起開放查詢成績 ( https://ap.ceec.edu.tw/E...

校園會客室／台大生爆「雷點」 破除選系迷思

台灣大學工程科學與海洋工程系大四生張哲浩通常沒空吃早餐，二○一七年至今忙著顛覆理工生藏身電腦螢幕後的樣貌，經營教育影音頻...

捨花女讀花農 徐凡鈞上興大

國立花蓮高農3年級學生徐凡鈞從小家中貓狗環繞，造就她愛動物的天性。3年前會考成績原本可上花蓮女中，她卻選擇花農畜牧保健科...

110年學測僅12.8萬名考生創新低 24日起可查應考資訊

110學年大學學測將於明年1月22日、23日登場，大考中心統計，今年共12.8萬名考生報考，約比109學年少5000人，...

整理包／110學測衝刺倒數30天！國英數社自 五科必考重點一次看

110學測將於2021年1月22日（五）、23日（六）登場，考試科目包含國文、英文、數學、自然、社會共五科，明年（2021）是學測「五選四」制度第三年，也就是各大學辦理甄試時，一系至多採計四科。聯合新聞網推出考前衝刺系列報導，訪問高中、補教名師深入剖析命題趨勢、必考單元、應考及答題策略，助考生拿高分。

【學測必備時事焦點5】美國抗議四起：了解George Floyd事件始末

這一週對於美國而言絕不平靜，曾經在我們心中文明又自由的美國，現在竟然暴動四起、警民對立，甚至嚴重到各地首長需要實施宵禁以及軍隊鎮壓等方式來控制混亂，這一切源於五月二十五日的一起悲劇，今天就跟著BBC的新聞報導，一同來回顧那一天所發生的事情吧～

【學測必備時事焦點4】聖索菲亞大教堂 「正名」回清真寺

想到浪漫的土耳其，大家絕不會忘記聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia），這座改變建築史的劃時代建築，其中保存著包括天主教、東正教、基督教的宗教藝術，但你知道它自土耳其建國以來至今年七月的正式名稱其實是「聖索菲亞博物館」嗎

熱門新聞

學生疑「雙長」坐豪車、罰款學費埋單 世新大學回應了

網提國高中改9點半到校掀論戰 教育部兩年前這樣回...

大三畢業她拉長戰線 律師考第二司法官二試也過關

台中一中首創學生政黨法 校內三政黨後來怎麼了？

讀電資出路、薪水勝醫牙？ 網友不認同：看續航力

全糖主義！南一中學生政黨名稱超接地氣 30日創黨大會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。