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3成考生高中英聽二試成績變好 掌握這2種題型是關鍵

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
高中英聽每年辦兩次，今年有3.7萬名考生連考兩次，不過六成五考生成績不變，另有三成考生第二次考試成績上升，對答、短文聽解題型得分上升是進步主因。本報資料照片
高中英聽每年辦兩次，今年有3.7萬名考生連考兩次，不過六成五考生成績不變，另有三成考生第二次考試成績上升，對答、短文聽解題型得分上升是進步主因。本報資料照片

4.5萬人報考的110學年高中英聽第二次考試昨公告成績，大考中心表示，英聽由精熟到生疏依序分為Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆ四級，拿Ａ級的考生占一成二、Ｂ級占四成一、Ｃ級占四成一、Ｆ級約占百分之六。高中英聽每年辦兩次，今年有3.7萬名考生連考兩次，不過六成五考生成績不變，另有三成考生第二次考試成績上升，對答、短文聽解題型得分上升是進步主因。

大考中心表示，今年12月12日舉行的英聽二試共4萬5735人報考，實到4萬3484人，缺考率近5％。今年有3萬7049名考生連續報考兩次，當中有2.4萬考生成績等級維持不變，占六成五；另有1.1萬考生成績提升，約占三成一。英聽包括看圖辨義、對答、簡短對話、短文聽解四種題型，成績提升的考生在對答、短文聽解兩題型的得分上升幅度顯著。

有六成五的考生報考第二次英聽，成績維持不變，補教英文老師齊斌對此表示，報考第二次考試的考生，多半因第一次考不理想，但兩次考試間隔僅一個半月，分數很難大躍進。仍有三成考生成績提升，主要是克服第一次考試的緊張感，對考題和考試方式更熟悉了。

一名高中英文教師表示，有考生反映英聽考場設備待加強，有些離音響較遠的座位聽不清楚題目，影響作答成果，只好再報名第二次考試「換位」提升成績。

有關分數進步考生在對答、短文聽解兩大題型中表現變好，齊斌分析，「對答」題型多為短句，很快就播放完畢，太緊張或沒聽清楚的考生很難拿分。報名第二次考試的考生熟悉考試方式，更懂得在考試期間聽題目，以致答對率提升。而「短文聽解」則是四種題型中最難者，整體考生進步空間都很大。

英聽 考題

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