3.7萬人連考兩次高中英聽 6成5成績沒進步

4.5萬人報考的110學年高中英聽第二次考試今天開放查詢成績，大考中心表示，英聽由精熟到生疏依序分為A、B、C、F四級，A級占12％、B級占41％、C級占41％、F級約占6％。3.7萬考生兩次都報考，不過六成五考生成績不變，另有三成考生二試成績上升，對答、短文聽解兩項得分上升幅度顯著。

大考中心表示，12月12日舉行的英聽二試共4萬5735人報考，實到4萬3484人，缺考率近5％。成績分布上，A級占12％、B級占41％、C級占41％、F級約占6％。男生在A、F兩級的占比略高於女生。

鄭中平表示，英聽測驗包括看圖辨義、對答、簡短對話、短文聽解四種題型，整體而言，這次考生在看圖辨義的得分率近七成，其餘三種題型都在六成上下。

大考中心每年舉辦兩次英聽考試，副主任鄭中平表示，今年有3萬7049名考生連續報考兩次，當中有2.4萬考生成績等級維持不變，占六成五；另有1.1萬考生成績提升，約占三成一，這群考生在對答、短文聽解兩種題型的得分上升幅度顯著。

再按四個成績等級細分，A級考生在四種題型的得分率都達九成以上；B級在看圖辨義、對答、短文聽解上得分達七成六以上，簡短對話得分為七成；C級考生看圖辨義得分率近六成，其他三項都是四成多；F級考生看圖辨義得分率近三成，其餘三項都在二成以下。

大考中心表示，考生可從兩次英聽成績中擇優作為申請大學的成績。兩次考試共11萬人到考，大考中心統計每名考生擇優後的成績，A級有2.7萬人占24％，B級有3.7萬人占34％，C級有3.9萬人占35％，F級約7500人占7％。其中A、F兩級考生占比都是三年新高。

大考中心試務召集人沈清嵩另說明英聽二試違規情形，未帶有效證件正本是大宗，占所有違規事件的96％，1000人中有九人沒帶，比率較去年每千人僅八人沒帶還多。有效證件包括國民身分證、有照片的健保卡、駕照、身心障礙證明、護照或居留證，不包括學生證，請考生務必留意。