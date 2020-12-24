高中英聽上午9時開放查成績 有疑義明天前申請複查
共有4.5萬人報名的高中英聽第二次測驗，今天上午9時起開放查詢成績 ( https://ap.ceec.edu.tw/ExamInfo/SysOpen.aspx?examid=110TELC )。大考中心表示，今天也將同步寄發成績單，如對成績有疑義，要在今年12月25日（含）前申請複查，並於期限內繳費。
高中英聽每年舉辦兩次，由精熟到生疏依序分為Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆ四級。按歷年統計，參採英聽校系逐年降低，110學年個人申請僅51系採計，16系要求考生達Ａ級、30系要求至少Ｂ級、五系要求至少Ｃ級。
大考中心表示，英聽測驗成績有效期限三年，期間可重複報名，並擇最優成績作為繁星推薦、個人申請、考試分發等大學入學管道的檢定項目，或個人申請第二階段的審查資料之一。
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