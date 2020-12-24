快訊

購物聖地的前世？英國傳奇百貨的繁華一夢

高中英聽上午9時開放查成績 有疑義明天前申請複查

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
110學年有51系校系在個人申請管道參採高中英聽，校系數僅104學年的三分之一。本報資料照片
110學年有51系校系在個人申請管道參採高中英聽，校系數僅104學年的三分之一。本報資料照片

共有4.5萬人報名的高中英聽第二次測驗，今天上午9時起開放查詢成績 ( https://ap.ceec.edu.tw/ExamInfo/SysOpen.aspx?examid=110TELC )。大考中心表示，今天也將同步寄發成績單，如對成績有疑義，要在今年12月25日（含）前申請複查，並於期限內繳費。

高中英聽每年舉辦兩次，由精熟到生疏依序分為Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆ四級。按歷年統計，參採英聽校系逐年降低，110學年個人申請僅51系採計，16系要求考生達Ａ級、30系要求至少Ｂ級、五系要求至少Ｃ級。

大考中心表示，英聽測驗成績有效期限三年，期間可重複報名，並擇最優成績作為繁星推薦、個人申請、考試分發等大學入學管道的檢定項目，或個人申請第二階段的審查資料之一。

英聽 繁星

延伸閱讀

被扣23分還拿滿級分 學測國文難什麼？

大考中心慘遭負評刷爆 考生怨氣爆棚：害我上不了台大

考不上台大怪它？ 大考中心挨轟 Google評價僅2顆星

高中英聽二試 大陸考場順利僅1生缺考

相關新聞

110年學測僅12.8萬名考生創新低 24日起可查應考資訊

110學年大學學測將於明年1月22日、23日登場，大考中心統計，今年共12.8萬名考生報考，約比109學年少5000人，...

高中英聽上午9時開放查成績 有疑義明天前申請複查

共有4.5萬人報名的高中英聽第二次測驗，今天上午9時起開放查詢成績 ( https://ap.ceec.edu.tw/E...

校園會客室／台大生爆「雷點」 破除選系迷思

台灣大學工程科學與海洋工程系大四生張哲浩通常沒空吃早餐，二○一七年至今忙著顛覆理工生藏身電腦螢幕後的樣貌，經營教育影音頻...

捨花女讀花農 徐凡鈞上興大

國立花蓮高農3年級學生徐凡鈞從小家中貓狗環繞，造就她愛動物的天性。3年前會考成績原本可上花蓮女中，她卻選擇花農畜牧保健科...

整理包／110學測衝刺倒數30天！國英數社自 五科必考重點一次看

110學測將於2021年1月22日（五）、23日（六）登場，考試科目包含國文、英文、數學、自然、社會共五科，明年（2021）是學測「五選四」制度第三年，也就是各大學辦理甄試時，一系至多採計四科。聯合新聞網推出考前衝刺系列報導，訪問高中、補教名師深入剖析命題趨勢、必考單元、應考及答題策略，助考生拿高分。

【學測必備時事焦點5】美國抗議四起：了解George Floyd事件始末

這一週對於美國而言絕不平靜，曾經在我們心中文明又自由的美國，現在竟然暴動四起、警民對立，甚至嚴重到各地首長需要實施宵禁以及軍隊鎮壓等方式來控制混亂，這一切源於五月二十五日的一起悲劇，今天就跟著BBC的新聞報導，一同來回顧那一天所發生的事情吧～

【學測必備時事焦點4】聖索菲亞大教堂 「正名」回清真寺

想到浪漫的土耳其，大家絕不會忘記聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia），這座改變建築史的劃時代建築，其中保存著包括天主教、東正教、基督教的宗教藝術，但你知道它自土耳其建國以來至今年七月的正式名稱其實是「聖索菲亞博物館」嗎

110學測社會／題目難分純地理、歷史、公民 新課綱更強調生活

110學測將於明（2021）年1月22、23日舉行，去年109學測社會科難度適中、與生活、時事結合，圖表題頗多；題本也變厚，考生必須耐心閱讀。社會科的題目越來越難分純地理、歷史、公民類型的題目，新課綱更強調兩個字「生活」...

【學測必備時事焦點3】疫情下的教學方法：墨西哥在家看電視上課

在全球嚴峻的新冠肺炎疫情之下，許多國家停止到校上課，採取網路遠距教學的方式，但你是否想過：在一些網路不普及的國家，家裡沒有網路的家庭們該怎麼辦呢？因應這個問題，墨西哥政府有個與眾不同的做法

110學測化學／影片看考題趨勢！掌握必考題型、注意萊克多巴胺等時事

近年大篇幅的素養類考題已成大考主流，又因自然科為四科的統合，以近幾年的試題，化學是相對好拿分的科目，請同學好好把握。一、注意跨章節命題，混合基礎化學一及基礎化學二的命題

清華大學特殊選才放榜 明道中學許嘉恩、柳皓尹上榜

清華大學特殊選才拾穗計畫放榜，明道中學高中、高職各有1位學生上榜。分別是日前為台中市贏得全國田徑錦標賽女子組200和40...

頂尖校系爆棄採 國文恐遭邊緣化

根據一一○學年招生簡章，明年個人申請有一六一七系要參採國文，不過台大電機工程、資訊工程、清大化學等系所明年都棄採國文，只...

熱門新聞

整理包／110學測衝刺倒數30天！國英數社自 五科必考重點一次看

110年學測僅12.8萬名考生創新低 24日起可查應考資訊

高中學習歷程檔案變革！檔案容量提升 上傳時間多延2周

水墨暈染翻轉樂華夜市 復興商工學生畫出另類新北風景

獨／陸書要送審！告訴你誰的心態「返校」了

全台8所大學廢二一制 教長：應設學習輔導配套

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。