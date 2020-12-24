高中英聽上午9時開放查成績 有疑義明天前申請複查

在全球嚴峻的新冠肺炎疫情之下，許多國家停止到校上課，採取網路遠距教學的方式，但你是否想過：在一些網路不普及的國家，家裡沒有網路的家庭們該怎麼辦呢？因應這個問題，墨西哥政府有個與眾不同的做法

2020-12-22 10:36