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110年學測僅12.8萬名考生創新低 24日起可查應考資訊

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
110學年大學學測將於明年1月22日、23日登場，大考中心統計，今年共12.8萬名考生報考，約比109學年少5000人，人數再創新低。本報資料照片
110學年大學學測將於明年1月22日、23日登場，大考中心統計，今年共12.8萬名考生報考，約比109學年少5000人，人數再創新低。本報資料照片

110學年大學學測將於明年1月22日、23日登場，大考中心統計，今年共12.8萬名考生報考，約比109學年少5000人，人數再創新低。明天上午9時起開放查詢應考資訊，包括考生姓名、應試號碼、考區、考場、應考日程等。除了上網查詢，也可透過電話語音02-23643677查詢。報名時若有填行動電話，大考中心會發送簡訊通知查詢連結。

大考中心提醒，考生查詢應考資訊務必確實核對資料，如發現姓名、身分證號、考區、報考科目等四項，有任一項與原報名資料不同者，請於28日前提出更正。集體報名者由報名單位傳真「應考資訊更正表」，個別報名者以電子郵件（photo@ceec.edu.tw），或傳真02-23661365方式檢具身分證影本、更正項目及聯絡方式到大考中心，並打電話02-23661416轉608向本中心確認收件。更正後的資料將於明年1月8日更新在應考資訊查詢系統。

另外，12月12日舉行的高中英聽第二次測驗，成績單將於明天（24日）寄發，並於明天上午9時起開放查詢成績。如有疑義，要在25日（含）前申請複查。

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