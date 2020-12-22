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110學測社會／題目難分純地理、歷史、公民 新課綱更強調生活

聯合新聞網 / UDN文教
社會科的題目越來越難分純地理、歷史、公民類型的題目，新課綱更強調兩個字「生活」。記者劉學聖／攝影
社會科的題目越來越難分純地理、歷史、公民類型的題目，新課綱更強調兩個字「生活」。記者劉學聖／攝影

110學測將於明（2021）年1月22、23日舉行，去年109學測社會科難度適中、與生活、時事結合，圖表題頗多；題本也變厚，考生必須耐心閱讀。社會科的題目越來越難分純地理、歷史、公民類型的題目，新課綱更強調兩個字「生活」，與其背誦德國自然景觀，不如體驗一個德國人的生活可能的遭遇，或是唐朝人的生活。

以下整理社會科的時事話題及重點筆記，供考生參考。

公民：

公民時事題─

https://udn.com/search/word/2/%E5%85%AC%E6%B0%91%E6%99%82%E4%BA%8B%E9%A1%8C

地理：

https://www.clearnotebooks.com/zh-TW/notebooks/grade/senior-high?order=pv_desc&q=110%E5%AD%B8%E6%B8%AC+%E5%9C%B0%E7%90%86

歷史：

https://www.clearnotebooks.com/zh-TW/notebooks/grade/senior-high?q=110%E5%AD%B8%E6%B8%AC+%E6%AD%B7%E5%8F%B2&order=pv_desc

其他：

好讀周報─

https://udn.com/author/articles/2/808

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110學測 社會科 地理科 歷史科 公民科

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