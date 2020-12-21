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清華大學特殊選才放榜 明道中學許嘉恩、柳皓尹上榜

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
清華大學特殊選才拾穗計畫放榜，明道中學高中許嘉恩（右三）、高職柳皓尹（左三）分別上榜，上午和校長汪大久（左）等師長合影。圖／明道中學提供
清華大學特殊選才拾穗計畫放榜，明道中學高中許嘉恩（右三）、高職柳皓尹（左三）分別上榜，上午和校長汪大久（左）等師長合影。圖／明道中學提供

清華大學特殊選才拾穗計畫放榜，明道中學高中、高職各有1位學生上榜。分別是日前為台中市贏得全國田徑錦標賽女子組200和400公尺金牌的明道高中部許嘉恩，以及明道高職美工科的柳皓尹。明道中學上午說，該校連續3年有學生以特殊選才方式錄取清大，學校希望以多元教育能讓每個孩子都能找到自己的舞台。

校方指出，許嘉恩正取清華學院學士班，她才剛以55. 4秒破了全國田徑錦標賽女子組400公尺的大會紀錄，現在再為自己拿下人生下一章的入場券。獲知好消息的許嘉恩跟同學在教室裡喜極而泣，她前一天甚至緊張得睡不著。

許嘉恩說，她在面試時曾說，田徑已經是她生活中的一部分，她從中學到堅持、抗壓、毅力，這些能力在未來任何地方都用得到。這幾年她承受了課業與體育競賽的壓力，也經歷了訓練低潮和運動傷害之苦。未來，希望她自己可以結合專長及興趣，成為運動心理諮商師，協助運動員堅持理想，勇敢追夢。

傳承家族花藝技術的柳皓尹錄取清華大學藝術與設計學系，她以花藝專長國中三年級就角逐國際競賽國手，曾榮獲亞洲區世界技能競賽青少年組銀牌，擁有國際競賽經驗與視野，在選擇大學科系前，事先研究了相關大學的課程綱要，並特別選擇清華大學的藝術與設計學系，希望將自己的花藝技術與陶藝結合。她也鼓勵學弟妹們：「要堅定自己的目標及選擇」。

校長汪大久校長鼓勵學生們：「在明道發現你自己，Discover Yourself」並說，12年國教的目的就在適性揚才，明道連續三年無論高中、高職學生都能以特殊選才錄取清華大學，由此可見只要是適合學生能力、性向和興趣的，不論普通高中或技術型高中，都會是學生最好的選擇。很高興兩位同學用生命故事成就自己，也照亮別人，期待她們能持續往更遠大的目標邁進。

清華大學 運動傷害

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