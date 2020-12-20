學測國文鑑別度差 多個頂大校系明年不參採

學測國文連兩年頂標和前標都是13級分，鑑別度不佳，頂大校系掀棄採潮。按110學年招生簡章，明年個人申請有1617系要參採國文，不過台大電機、資工、清大化學等系明年都棄採國文，只看英文、數學、自然三科。高中國文教師擔憂，國文科鑑別度若未改進，恐讓這科日益邊緣化。

學測科目包含國文、英文、數學、自然、社會，明年是學測「五選四」制度第三年，也就是各大學辦理甄試時，一系至多採計四科。110學年有2181系參與個人申請招生，900個系參採三科，約占總系組數四成一。其次是參採四科共670系，約占總系組數三成一。明年個人申請有250系改變採計考科。

頂尖校系如台灣大學電機工程、資訊工程、工科海洋系，以及清華大學化學、交通大學資管與財金系資管組、政治大學應用數學系等系，明年不約而同選擇棄採國文，只看英文、數學、自然三科。但這些科系指考後的考試分發仍保留國文，想攻入理工名系，還是得準備國文。

台大電資學院院長張耀文指出，這兩年國文科頂標、前標都是13級分，且按大學招聯會制度，院內科系若採國文，就可將此科加入超篩比分，最後若變成理工生憑國文決勝負，而不是院內更重視的數學科，不符人才篩選目標，因此直接刪除國文。

板橋高中國文教師官廷森描述，許多第一線教師擔憂，在學測五選四、五選三制度下，國文科鑑別度若未改進，將不利大學校系篩選人才，恐讓這科日益邊緣化。

至於頂尖生關注的各大醫學系，仍以採計國文為大宗。按簡章內容，全國11所醫學系中，10所棄採社會，只看國文、英文、數學、自然四科。馬偕醫學系則不看國文，採計英文、數學、自然、社會四科。