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被扣23分還拿滿級分 學測國文難什麼？

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
國文是學測五科中難度最高的一科，比如今年滿分100分，拿77分就屬滿級分。圖／聯合報系資料照片
國文是學測五科中難度最高的一科，比如今年滿分100分，拿77分就屬滿級分。圖／聯合報系資料照片

大考中心統計，國文是學測五科中難度最高的一科，比如今年滿分100分，拿77分就屬滿級分。國文也是鑑別度最低的一科，今年和去年頂標和前標同為13級分，也就是全國高達25％考生落在這個區間。為何這科又難、又難分高下？教師分析，兩年前國文考試改制，寫作占比提升到五成，但考生得分太相近，導致頂標和前標同分。素養題也讓國文成為「沒範圍的考試」，有準備、沒準備成績差不多。

近年學測鑑別度不穩屢遭詬病，比如今年學測數學滿級分人數達1.4萬，占全國考生11％，遭批考太簡單，前大考中心主任張茂桂為此下台。同時，大考中心統計，國文滿級分人數約占3％是五科最少，100分中拿76.59分以上就屬滿級分。

再看過去兩年成績分布，統計指出，國文不只滿分人數少，鑑別度也不足，全國約四分之一學生都卡在13級分上下，人數太多導致頂標、均標同為13級分。從各題試題鑑別度來看，近兩年國文科沒有一題沒有一題鑑別度超過60％，是五科最低。大考中心日前表示，大考命題會以提升鑑別度為首要目標。

「學測國文頂標、前標連兩年都是13級分，第一線教師擔憂很久了。」板橋高中國文教師官廷森說，如今國文寫作獨立成一科，考兩題共50分占國文科總成績的的一半。不過閱卷者的給分拉不開、集中在中間值，可能是學生還待適應新的寫作題型，或評分機制待調整。

考題素養化也讓國文科失去鑑別度。補教國文教師楊墨分析，素養源自政府想拚PISA閱讀能力國際評比成績，再加上提升白話文的政策，近年國文科文言文比重持續刪減，考題中課本內容只占三分之一，國文老師也越教越沒勁。

楊墨表示，其他三分之二都是課外閱讀題，閱讀測驗題幹漸長，加深難度和不確定性。只有少數閱讀能力佳的頂尖生勝出，其餘學生則認為國文變難了。

楊墨指出，素養題恐讓未來幾年的國文鑑別度持續低落，因為素養無法在高中三年練成，現在若要考好國文，從小時候就要開始培養，有空教小孩、訓練閱讀能力的家長和老師，較能養出國文高分群。

楊墨建議，國文科除了考艱難的閱讀測驗，也增加學生能掌握的課本內容，比如國學常識、應用文、成語典故等題型。學生不會因此類題型增加，淪為政府所說的「死讀書」，因為這些古代的典故、作品能養成學生的氣質，提升語言應用力。

素養 滿級分 學測

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