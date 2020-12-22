【學測必備時事焦點4】聖索菲亞大教堂 「正名」回清真寺

想到浪漫的土耳其，大家絕不會忘記聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia），這座改變建築史的劃時代建築，其中保存著包括天主教、東正教、基督教的宗教藝術，但你知道它自土耳其建國以來至今年七月的正式名稱其實是「聖索菲亞博物館」嗎？而這座建築最近又遭到正名為清真寺了，讓我們一起來了解一下吧！

1. Istanbul’s historic Hagia Sophia has reopened for Friday prayers for the first time since a decision was made to turn it back into a mosque after more than 80 years as a museum. (伊斯坦堡歷史悠久的聖索菲亞大教堂，在作為80多年的博物館後，決定重新將其改建為清真寺，而該教堂首次為＊星期五的祈禱開放。) ＊小知識補充 星期五的祈禱：穆斯林每天祈禱五次，但一週最重要的祈禱是星期五的“jumah”，也就是「聚會」的日子。穆斯林認為星期五被上帝選為敬業的禮拜日，而穆斯林男子必須參加星期五的祈禱。 相關單字： mosque (n.) 清真寺 補充單字： Muslim (n.) 穆斯林，伊斯蘭教信徒，回教徒

2. The Hagia Sophia was the Roman Empire’s first Christian cathedral and is among the best-known Byzantine structures in the world. It switched from a Greek Orthodox cathedral to a mosque after the Ottoman conquest in 1453. (聖索菲亞大教堂是羅馬帝國的第一座基督教大教堂，並且是世界上最著名的拜占庭建築之一。 1453年奧斯曼帝國征服後，它從東正教大教堂改為清真寺。) 相關單字： cathedral (n.) （一個教區內的）總教堂，大教堂 同義字： principal church Greek Orthodox (n.) 希臘正教、東正教 補充單字： Catholicism (n.) 羅馬公教、天主教 Christianity (n.) 新教、基督教

3. The historic site then became a museum in 1935 as part of a decree by modern Turkey’s secularist founding father Mustafa Kemal Ataturk. (現代土耳其世俗主義創始人之父——穆斯塔法．凱末爾．阿塔圖克的一項法令，使這座歷史古蹟於1935年成為博物館。) 相關單字： decree (n.) 法令，政令；命令 同義字： edict, order

4. Turkish President Erdogan ordered the conversion of the historic monument on July 10. The decision, involving one of the city’s most important landmarks and a UNESCO World Heritage site, has been criticized by international religious and political leaders. (土耳其總統艾爾多安於7月10日下令改建這座歷史古蹟。這項決定涉及該市最重要的地標之一，且被聯合國教科文組織列為世界遺產。這一決定遭到國際宗教和政治領導人的批評。) 相關單字： conversion (n.) 轉變、改變 同義字： change, transformation 反義字： sameness, stagnation heritage (n.) 遺產（指流傳下來的具有歷史意義的傳統、語言、建築等） 同義字： inheritance, legacy

5. The Turkish government has tried to reassure skeptics that the building’s Christian artworks and frescoes will not be touched during Friday prayers. (土耳其政府已設法向懷疑論者保證，在星期五的祈禱中不會觸及該建築的基督教藝術品和壁畫。) 相關單字： reassure (v.) 使安心；使打消疑慮；安慰 同義字： comfort fresco (n.) 濕壁畫（技法）

閱讀原文：

https://edition.cnn.com/2020/07/24/europe/hagia-sophia-mosque-friday-prayers-turkey-intl/index.html

「聖索菲亞」這座雄偉的拜占庭式建築，已在今日的伊斯坦堡靜靜躺了 1500 年。歷史上曾誓不兩立、造成血流成河的宗教，如今卻神奇地和平共處在這棟建築裡。如今它的名稱被政府當局再次變更，政策反應兩極，至於這個決定會帶來怎樣的變化，只有繼續看下去了。

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