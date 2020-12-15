快訊

對抗共軍擴張？英航艦部署西太平洋對印太局勢影響

北捷車廂驚傳異味 龍山寺站擠爆、1200名乘客被請下車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

110學測地科／想在學測自然科拿高分？ 一定要看地科如何攻略

聯合新聞網 / 力宇教育／李威立老師
地球科學的內容，包含了天文、地質、大氣、海洋四個領域，以及近年新興的環境變遷。主要是探討我們所生存的環境如何演變至今，以及未來又將面臨哪些改變。示意圖／永慶高中提供
地球科學的內容，包含了天文、地質、大氣、海洋四個領域，以及近年新興的環境變遷。主要是探討我們所生存的環境如何演變至今，以及未來又將面臨哪些改變。示意圖／永慶高中提供

影片重點複習：

攻略一 課綱趨勢新走向

1. 地球科學的內容，包含了天文、地質、大氣、海洋四個領域，以及近年新興的環境變遷。主要是探討我們所生存的環境如何演變至今，以及未來又將面臨哪些改變。

2. 地科是一門相當生活化的學科，許多知識都可以在日常生活中真實運用，例如氣象知識、天然災害、氣候變遷、天文觀測、環境汙染等，每年都有很多新鮮素材可供出題使用，所以適量的閱讀時事新聞是必要的。

3. 為因應新課綱素養導向教學，強調情境試題的開發，是未來重要的趨勢，由於情境的鋪陳需要大量的文字，因此如何精準理解題意、有效擷取資訊、運用已知概念解決問題，閱讀理解是面對自然考科需培養的重要能力。

攻略二 常考概念總整理

1. 命題數最穩定、最不能忽略的三大主題：天文、海洋、大氣

2. 常考主要概念：

3. 圖表題通常會是多變因試題，相當考驗考生複雜思考能力，包含：天氣圖、飽和水氣壓曲線、海水鹽度變化、氣候變遷的因素、颱風降水與地形、板塊邊界的類型和作用、地球內部的層圈構造、恆星光度與亮度、大氣穩定度、溫鹽圖等。

4. 難題集中在空間概念，包含：恆星視運動、太陽視運動、日地月的公轉、星座盤、地層或斷層的剖面、傾斜與走向、鋒面剖面等。

5. 凡是大型天災（日本 311 地震）、極端氣候（澳洲森林大火）、超級颱風、再生能源議題、重要天文事件、環境汙染、礦產開發等等都會成為重要的命題素材，務必要隨時注意相關議題。

攻略三 試題剖析大解密

1. 近年來的學測試題有「整合運用、議題融入、橫向跨科、探究實作」等四大特色。外界普遍評價「非常的素養導向」，值得注意的是，包括實驗、科學史、科學閱讀等內容，都曾在試卷中出現，為新課綱暖身的意味濃厚。

2. 依循108課綱新思維，強調整合，未來將出現許多圖表判讀與推論題，已經很少使用公式去計算自然現象，因此不需要多著眼於複雜的公式或理論內容。

3. 記憶型題目相對較少，比較強調基本觀念的理解，因為題目資訊多，基本觀念如果模糊，容易被其他選項誘答，測驗的方向就是讓學習不會淪為表面記憶。

攻略四 準備方向不藏私

地球科學是自然科四科中相對容易取分的科目，主要是學科概念比較接近生活現象。另外複雜的計算和抽象概念也比較少。

熟讀課本內容是最基本的：(1)逐字逐句地閱讀、推敲，並將前後文做好因果關係的連結。(2)「圖表」是文字精煉後的產物，課本的圖片和表格，往往可以涵蓋多個段落的文字敘述。

「記憶」、「理解」這兩種方法一直都是學習的不二法門，有些內容只能記憶，是因為它是「偶然」的結果；有些可以理解，是因為它表示某一現象的形成機制。所有的章節或重點都可以簡單地先歸類為「記憶」或「理解」兩部分，再各個擊破，便可以迎刃而解。

▌延伸推薦：

110學測英文／新冠肺炎、萊豬等重大新聞事件 字彙總匯和準備方向

110學測自然／別讓素養養成淪為口號 以實例解說自然素養命題脈絡

110學測國文／文意理解不是靠猜 學會以關鍵字高效率準確答題！

110學測數學／用舊課綱學習方法 四項基本功做好做滿可創造佳績

110學測生物／考試剩不到兩個月 生物學三大課程必看複習重點！


延伸資訊：

【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹/試讀申請

https://www.ai-dux.com/bookshelf

【Ai學霸FB 粉專】即時接收教育新知

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【Ai學霸名師團隊介紹】

https://www.ai-dux.com/hot?type=6

更多升學資訊看這裡

https://www.ai-dux.com/hot

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

108課綱 氣候變遷 素養 地球科學 110學測

延伸閱讀

110學測英文／新冠肺炎、萊豬等重大新聞事件 字彙總匯和準備方向

110學測自然／別讓素養養成淪為口號 以實例解說自然素養命題脈絡

110學測國文／文意理解不是靠猜 學會以關鍵字高效率準確答題！

110學測生物／考試剩不到兩個月 生物學三大課程必看複習重點！

相關新聞

110學測地科／想在學測自然科拿高分？ 一定要看地科如何攻略

攻略一 課綱趨勢新走向 1. 地球科學的內容，包含了天文、地質、大氣、海洋四個領域，以及近年新興的環境變遷。主要是探討我們所生存的環境如何演變至今，以及未來又將面臨哪些改變。

110學測數學／用舊課綱學習方法 四項基本功做好做滿可創造佳績

學測將至，以下列出數學科要做好做滿的基本功： 一、課本基本觀念、公式、題型一定要熟練。 二、近五年學測試題務必滾瓜爛熟，清楚掌握出題方向及難易度。 三、素養題型年年增加，要有判讀圖表抓取所需數據及了解用哪個公式或觀念 的能力。 四、養成良好習慣，建議先完成單選、選填最後再完成多選題。

這科系分數直逼醫牙！網曝真相：超難考但讀完變笑話

就讀大學選擇科系是一門大學問，與未來職業與收入多寡息息相關，眾所週知熱門且門檻較高的科系包括了醫學系、牙醫系等，PTT網友提問「哪些科系曾經很被看好，後來卻變笑話？」對此，其他網友一面倒點名「生命科學系」，有人指出，「當年的生科分數真的直逼醫學系，很難考的」。

110學測生物／考試剩不到兩個月 生物學三大課程必看複習重點！

110學測即將到來，力宇教育的李鴻老師教你完整有效率的複習生物。

高中英聽二試2248人缺考 大陸考場機場「交接」試卷

4萬5736人報考的110學年高中英聽第二次考試今天登場，缺考率4.92％，跟往年相比略降；大陸考場今也同步應試，共43...

高中英聽考試第2次測驗 台東考區1人未帶准考證被扣1分

110學年度高中英語聽力第2次測驗今天登場，空軍志航基地在考試期間改變飛行航道，鄰近的東海國中也暫停校內上下課鐘響，避免...

高中英聽二試上午登場 考場規則一次看

高中英語聽力測驗第二次考試今天上午11時登場，共有4.5萬餘人報考。大學入學考試中心提醒考生，考生務必戴有效證件，進入考...

提升學測戰鬥指數！ 南一中名師：準備英文要這樣做

大學入學測驗日期逐漸逼近，南一中英文老師劉哲夫提供英文準備策略，建議要把10年來的英文考題做一遍，確實訂正，並看熟第一大...

中央大學各系學測占比至多3成 這2系書審占7成

中央大學表示，該校校務研究發現，大部分學系的書審成績與學生入學後學業成績、就學穩定性都能呈現正相關，因此110學年個人申...

110學測國文／文意理解不是靠猜 學會以關鍵字高效率準確答題！

學測將至！很多學生對於國文的先天障礙症狀是：「文言文看不懂」、「白話看懂了也沒對」、「我以為……結果跟我想得不一樣」、「要背的太多，我背了都沒考」……歸根結柢，真正的問題有一半出在「熟練度不夠」，另一半則是「臨場答題方法」

【即時短評】大學審查學習歷程 公布多少規則才夠？

高中學習歷程檔案將占一定升學分數，「好學生」的定義變複雜了。108課綱上路一年多來，許多高中師生不只追求學測高分，還想看...

110學測自然／別讓素養養成淪為口號 以實例解說自然素養命題脈絡

即將來臨的110學測、指考為99課綱微調最後落幕的考試，今年準備應試的考生十分幸運，仍有許多具有一定價值的考古題與分發資料可以參考，近年教改聲浪不斷，素養養成成為新興口號，但若只知道考試時會有許多素養題目而不知其涵義，等於無法具體想像考題可能會有的形式。

熱門新聞

這科系分數直逼醫牙！網曝真相：超難考但讀完變笑話

改當清潔員也失敗 4萬名體育班學生後來怎麼了？

北一女校慶創意擺攤「陪聊10分鐘45元」引網友暴動

陽明交大合校後校本部在哪？3名候選人這麼說

影／被詛咒的階梯？ 彰師大這一格階梯連環摔原因找到了

110學測數學／用舊課綱學習方法 四項基本功做好做滿可創造佳績

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。