110學測數學／用舊課綱學習方法 四項基本功做好做滿可創造佳績
學測將至，以下列出數學科要做好做滿的基本功：
一、課本基本觀念、公式、題型一定要熟練。
二、近五年學測試題務必滾瓜爛熟，清楚掌握出題方向及難易度。
三、素養題型年年增加，要有判讀圖表抓取所需數據及了解用哪個公式或觀念的能力。
四、養成良好習慣，建議先完成單選、選填最後再完成多選題。
就以上四點，讓我來詳加說明。
一、
基本觀念和題型的熟練有助於腦中連結度快速的產生，減少時間上的浪費。同時近幾年學測題目中有很多簡單的單一觀念題型，考生只要不緊張、專心閱讀，搭配不困難的計算就可以輕鬆拿分。
二、
模考題目常常因為出題學校的不同難易度有所差異。真正的學測題目出處平均分散在每個章節，不會太偏重於某個觀念或章節，所以會有不同年不同情境但考同一個觀念的情況。比方說：今年可能會用萊豬藥物殘留量來考等比數列或是LOG而之前是用放射線半衰期或是噪音分貝來考。這是換湯不換藥的題型。因此目標不是滿級分的同學建議把自己熟練的題型章節穩穩拿分就好，不要好大喜功全都讀。但對於要滿級分的同學，建議對於每個章節的觀念都要精讀。
三、
在最後一屆舊課綱的學測中，其實隱藏了許多新課綱的題型在其中。也就是學測數學題目有越來越多的素養題型或者我們稱為情境式數學。舉凡：105年選擇第八、十三題、106年選擇第六、十二題、107年選擇第六、八題、108年選擇第六、十一題，選填C、D題、109年選擇十二題、選填G。這些題型都有著大量的文字敘述或是圖表判讀。
文字敘述需要大量的耐心閱讀，圖表判讀需要清楚知道哪些資訊是需要的那些可以忽略。題型中往往涵蓋高中數學但學生又不知道要用哪一個數學觀念解題。因此這類題型對於某些學生異常簡單(常常需要用的觀念不難)，對於有些同學卻一問三不知。這種題型建議多加練習避免因為讀題太久影響作答的時間。
四、
題型中，單選是最簡單的題型有助於信心的養成。然而選填題因為是畫卡所以有「偵查錯誤」的功能，也就是畫卡答案只有兩格，但你的答案要畫三格時，你就發現自己算錯了的「自動回饋」功能。而多選題有些題型五個選項要算五次，多選題一個選項的配分遠不及單選或是選填一個答案的配分，因此建議最後再寫。
考生常常因為認為數學很難，所以考卷發下來讀題時，會發現「視線漸漸模糊」，大腦漸漸打結，最後進入「癡呆」狀態。其實題目本身的敘述就開始跟你說要用哪些觀念了。比方說看到題目出現向量，這樣不是用向量不然就是坐標化用直線方程式計算，絕不可能用數據分析或是排列組合去計算；其實大大減少了目標範圍了喔！！因此放鬆你的身心靈才可以創造佳績。
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