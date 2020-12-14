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這科系分數直逼醫牙！網曝真相：超難考但讀完變笑話

聯合新聞網 / 綜合報導
選擇科系對大學生而言相當重要。本報資料照片
選擇科系對大學生而言相當重要。本報資料照片

就讀大學選擇科系是一門大學問，與未來職業與收入多寡息息相關，眾所週知熱門且門檻較高的科系包括了醫學系、牙醫系等，PTT網友提問「哪些科系曾經很被看好，後來卻變笑話？」對此，其他網友一面倒點名「生命科學系」，有人指出，「當年的生科分數真的直逼醫學系，很難考的」。

有網友在PTT發文表示，大學科系的熱門程度與未來收入有關，薪資越高的產業，相關科系的門檻分數也會越高，除了醫學、牙醫系外，電機、資工系等也是熱門科系，薪水較高。

該網友認為，文史哲類的科系因為薪資待遇不佳，外界也不看好其發展，就讀相關科系的學生都知道這個事實，因此錄取分數相對較低。他提問，「有哪些科系是當時認為很有機會發大財、賺大錢、分數超高，結果畢業出來卻變成了笑話的？」

其他網友表示「文科就受大環境因素很難再有以前的優勢」、「國貿」、「絕對是光電，當初跟電機差不多分數」、「金融啊，一堆非金融本科的也可以進去工作」、「設計系啊，有幾年新聞一直吹，還有北一、建中台清交不唸跑去唸設計」。

不過對此提問，許多網友都一面倒認為是「生科系」，留言「生科唸完跑去賣藥」、「幫生科QQ，當初一堆高分去選結果...」、「生科啊，當初騙一堆人進去唸」、「台灣生科都在炒股」、「生科真的雷聲大雨點小」、「生科在台灣鳥爆，還一堆高中老師在那邊吹」。

另外也有人點名「獸醫系」，留言「我覺得獸醫吹的跟生科差不多，出來慘度也差不多」、「獸醫、生科都很慘」。

獸醫 牙醫 PTT

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