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遇爆炸連握筆都難 他苦讀盼成工程師回饋社會

中央社 / 台北12日電

今年大一的邱子恩4年前遇上爆炸意外，但他在復健之路上，即便患部奇癢難耐、手指連握筆都成問題，仍苦讀考上央大資工系，盼成工程師，設計出有助復健的軟體，幫助更多傷友。

為鼓勵顏損及燒傷學子克服逆境努力向學，陽光基金會民國72年設立「陽光獎助學金」，今年更增設首屆「金楷模」獎項，今天舉辦頒獎典禮，獲獎的10名學子即便受傷、生病，仍以正向態度面對生命考驗。

今年大一的邱子恩，4年前在回家途中遇上爆炸意外，手腳36%深度燒傷、左腳韌帶斷裂，復健初期即使僅能在輪椅及床上讀書，仍努力不懈力拚如期畢業。

國高中就學期間，面對燒傷後雙腳無法久站、手指難以握筆、分秒承受患處搔癢苦痛、及日夜需穿著壓力衣等處境，邱子恩都展現極大耐力與毅力以回歸日常，多年苦讀考上中央大學資工系，希望成為工程師，設計APP或手遊等軟體，幫助傷友達成復健目標。

另一名獲獎的是就讀高中三年級的黃柏彥，從小患有神經纖維瘤，必須經常進出醫院，隨年紀增長而不斷增生的顏面神經纖維瘤，使他的左臉腫大，時常遭受異樣眼光與同儕排擠，國小更換座位時，遭同學表示「噁心」不願坐在他旁邊，令他深受傷害一度鬱鬱寡歡。

不只如此，不斷長大的神經纖維瘤更阻塞他的耳道，歷經8小時手術才留下左耳60分貝聽力，國中又再度因腫瘤壓迫舌根與下顎，嚴重影響言語能力，只好切除一半的舌頭，步上辛苦的語言治療之路，但他無畏困境，每天從念數字開始練習，通過多項有口說項目的英語檢定。

「每一次打敗困難，自己的人生就更往前邁進一步。」黃柏彥說，他總是自我勉勵，只要轉換心態，讓自己像一般人正常生活，依舊可以勇於嘗試活出生命的價值。

復健 爆炸

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