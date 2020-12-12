高中英聽二試2248人缺考 大陸考場機場「交接」試卷

4萬5736人報考的110學年高中英聽第二次考試今天登場，缺考率4.92％，跟往年相比略降；大陸考場今也同步應試，共439人報名，有345人留在當地應考，僅一人缺考。大考中心副主任黃璀娟表示，兩地考場均無重大違規，一切算順利，明年學測赴陸設考場原則將比照本次英聽方式辦理，會再通盤檢討試務作業，滾動式修正。

黃璀娟表示，今年英聽二試報考人數4萬5736人，實到4萬3488人，缺考2248人，缺考率約4.92％。針對大陸考場，大考中心13名第一批試務人員11月25日自台灣出發，抵達上海後旋即進行14天隔離，日前出關後，10日與第二批帶著英聽試卷赴陸的試務人員在機場交接考卷，隨即就到東莞、昆山兩處考場展開試務工作。

今年在大陸華東開設3個試場、東莞6個試場，不只顧防疫，也要顧及考試公平性，各階段流程皆不能馬虎。黃璀娟表示，明年學測大陸考場將比照本次大原則辦理，這次回國後也會重新檢視作業流程，看中間有無需要再調整因應，這次還算滿順利。

赴陸的第一批試務人員預計明天將攜帶考生答案卡回國，黃璀娟表示，屆時將有試務人員到機場接機，面對面點交完成後，這批試務人員就赴防疫旅館隔離14天。至於英聽題目卷，則將比照往例直接在大陸當地銷毀。

而在台灣考場部分，新冠肺炎疫情持續，應考生仍要遵守全程戴口罩、入場量體溫等防疫規範，開窗規則是教室內四角落氣窗各開5到10公分，但門關閉、不開冷氣，保持通風並降低干擾。黃璀娟表示，兩地考場皆無重大違規，僅少數考生手機響等輕微違規，目前仍在統計中。