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高中英聽二試上午登場 考場規則一次看

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
4萬5736人報考的110學年高中英聽第二次考試今天登場。圖為示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
4萬5736人報考的110學年高中英聽第二次考試今天登場。圖為示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

高中英語聽力測驗第二次考試今天上午11時登場，共有4.5萬餘人報考。大學入學考試中心提醒考生，考生務必戴有效證件，進入考場前一律要戴上口罩，未戴而強行進入者可取消考試資格，在考場中屢經勸導仍不配戴者，最重將該節全部成績。

今年二次英聽共有4萬5736人報考，分別在33個考區、50個分區、1330個試場舉行，考試時間從上午11時至12時，考生在上午9時30分就可入場，因應疫情，現場將有相關防疫措施，試場單一入口、考生全面配戴口罩及量測體溫、不開放家長陪考。

大考中心提醒，考生應試有效證件正本包括身分證、有照片之健保卡、駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。若未攜帶個人專用入場識別證的考生，可至指定地點由試務人員協助確認身分後補發。

英聽試場一間36人，由教育部提供考生每人一片口罩，進入考分區要配戴，否則取消考試資格；在試場應考時也都要配戴，否則扣減該科全部分數。如因身心因素無法配戴口罩，可附上指定醫院開立的診斷證明書，將安排到隔離試場應考。英聽二試試場不開冷氣，考試時關閉前後門，但為了防疫通風，將開啟四個角落氣約窗5至10公分。

口罩 英聽

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