提升學測戰鬥指數！ 南一中名師：準備英文要這樣做

大學入學測驗日期逐漸逼近，南一中英文老師劉哲夫提供英文準備策略，建議要把10年來的英文考題做一遍，確實訂正，並看熟第一大題的單字；另把課本、英文學習雜誌當閱讀素材，快速閱讀並了解文意，提升閱讀項目的答題能力。

每年學測，考生在寫第一大題時才發現自己單字背得不夠多，而閱讀題、翻譯題及作文，也常因學生緊張未能確實了解文意，沒把實力發揮出來。劉哲夫建議，考生至少要把10年來學測考古題做一遍，錯的地方要訂正並了解意思，不懂的文法要弄懂。

字彙的建立是長年背誦累積而成，非一蹴可幾，由於快要學測了，建議把考古題第一大題的的單字看熟或背起來，並且注意搭配詞，可查字典了解，以及複習老師在課堂上所提及的搭配詞用法，如此準備，對翻譯、寫作都有幫助。

閱讀題的準備上，劉哲夫建議考生訓練自己把課本、身邊的英文學習雜誌快速閱讀過去並了解文意。他說，閱讀考題難免會有很長的句子，務必要抓到主詞與動詞，並掌握兩個句子間的轉折詞，以確實了解文意，做最正確的答題。

近年來作文趨勢是考兩段落文章，第一段落是描述事件、說明故事，第二段落是就第一段的現象，提出想法和觀點；最有名例子是之前曾考的「排隊」，第一段描述大排長龍的現象，第二段是描述看法。許多學生常會背名言佳句，劉哲夫建議，要注意上下文是否適合所要用的佳句才用，不要用錯而適得其反。

翻譯題方面，劉哲夫說，類型大部分都是「對翻」，中文寫什麼，就從頭至尾直接翻成英文，這大題也最能展現平日背單字、片語的成果。但要注意標點符號、大小寫、名詞單複數、動詞時態。