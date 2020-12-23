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整理包／110學測衝刺倒數30天！國英數社自 五科必考重點一次看

聯合新聞網 / UDN文教
距離110學測倒數一個月。 圖／聯合報系資料
距離110學測倒數一個月。 圖／聯合報系資料

距離110學測倒數一個月，將於2021年1月22日（五）、23日（六）登場，考試科目包含國文、英文、數學、自然、社會共五科，明年（2021）是學測「五選四」制度第三年，也就是各大學辦理甄試時，一系至多採計四科。

聯合新聞網推出考前衝刺系列報導，訪問高中、補教名師深入剖析命題趨勢、必考單元、應考及答題策略，助考生拿高分。


110學測考試科目。圖／取自大考中心簡章
110學測考試科目。圖／取自大考中心簡章

110學測考試範圍。圖／取自大考中心簡章
110學測考試範圍。圖／取自大考中心簡章


 

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國文、國寫、英文、社會、自然歷屆試題


大學入學考試中心

圖／取自大考中心簡章
圖／取自大考中心簡章

110學測 素養 新冠肺炎 萊豬

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