聽新聞
test
0:00 / 0:00
整理包／110學測衝刺倒數30天！國英數社自 五科必考重點一次看
距離110學測倒數一個月，將於2021年1月22日（五）、23日（六）登場，考試科目包含國文、英文、數學、自然、社會共五科，明年（2021）是學測「五選四」制度第三年，也就是各大學辦理甄試時，一系至多採計四科。
聯合新聞網推出考前衝刺系列報導，訪問高中、補教名師深入剖析命題趨勢、必考單元、應考及答題策略，助考生拿高分。
學測五科攻略
國文、國寫
英文
數學
社會
自然
【學測必備時事焦點2】2020美總統大選川普 v.s 拜登 選舉人團認拜登勝選
【學測必備時事焦點3】疫情下的教學方法：墨西哥在家看電視上課
【學測必備時事焦點5】美國抗議四起：了解George Floyd事件始末
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言