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中央大學各系學測占比至多3成 這2系書審占7成

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中央大學重視學生的書審資料，特別舉辦申請入學書審資料審查原則研習工作坊。圖／中央大學提供
中央大學重視學生的書審資料，特別舉辦申請入學書審資料審查原則研習工作坊。圖／中央大學提供

中央大學表示，該校校務研究發現，大部分學系的書審成績與學生入學後學業成績、就學穩定性都能呈現正相關，因此110學年個人申請入學起，全部學系學測採計成績的佔分都調降至30％以下，書審資料佔分則同步調高至最少占30％，部分學系如機械系、地科系等書審資料占分甚至調高至70％。

中央大學教務長王文俊表示，大學校系也擔心招收到學習表現不佳或半途想休退轉學的不適合學生，因此各學系都會非常認真地審查學生的備審資料。

中央大學在長期投入資源提升資料審查評分的鑑別度及校務研究分析佐證下，決定超前部署，自110學年度申請入學起，全部學系學測採計成績的佔分比重都調降至30％以下，書審資料佔分比重則同步調高至最少佔30％，部分學系如機械系、土木系、地科系等書審資料占分比重甚至調高至70%，明確宣示重視書面資料與未來學習歷程的決心。

王文俊說，中央大學在建立招生與學生學習資料庫，長期進行追蹤學生入學後的學業成績、就學穩定性等學習表現與申請入學時書審、面試成績相關性的校務研究後發現，絕大部分學系的書審成績與學生入學後學業成績、就學穩定性都能呈現正相關，顯見申請入學書面資料審查確實能夠讓學系判斷學生是否具有學系需要的能力特質或申請動機，進而選擇適合就讀的學生。

中央大學招生組長周弘偉說明，希望透過這樣的宣示，讓高中端了解到大學絕對會看重且認真地審查備審資料和學習歷程。

部分高中教師認為大學招聯會日前說明的「三重二不」審查原則仍不夠清楚的疑慮，中央大學在招聯會公布的參採學習歷程資料中，每個學系也有公告學習歷程各項目的審查與準備原則，甚至為了進一步協助學生準備，更自108學年度起公告準備指引，用具體的問題引導學生撰寫自傳等學習心得與反思，希望能夠讓高中端了解到大學重視學生能力與特質的審查原則，以及讓家長與學生有更清楚的準備方向。

中央大學 學測

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