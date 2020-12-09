110學測國文／文意理解不是靠猜 學會以關鍵字高效率準確答題！

學測將至！很多學生對於國文的先天障礙症狀是：「文言文看不懂」、「白話看懂了也沒對」、「我以為……結果跟我想得不一樣」、「要背的太多，我背了都沒考」……歸根結柢，真正的問題有一半出在「熟練度不夠」，另一半則是「臨場答題方法」。國文亂中有序，比的是方法，玩的是觀念，不懂箇中訣竅制敵機先，題目練得再多也是瞎寫，就讓高手來傳授你一套「左右互搏之術」吧！

一、課本、語文常識依然基本且必備：

雖然大家都認為國文考試沒範圍，但是以109年學測題目來看，形音義和文句重組5題、語文常識4題，佔比近1/4。換言之，這些最枯燥的內容雖然比重不是特別高，但是做為「基礎實力」、「送分題」，要追求絕對高分拿前標頂標，是一定要拿下的。這部分一旦出師不利，早早進入了猜猜樂時間，往往後面滿盤皆輸。

其實形音義部分考法很固定，都出在課文裡，切記不能以日常對話或電視新聞上的發音為判斷，只要把課文及註釋讀熟即可。文句重組題則多為文言文，需要注意優先以選項中的「排比、對仗」為條件，再進一步篩選是否某兩句有邏輯前後關係必須要排在一起，通常即可找到答案，絕不是「念看看誰比較順」而已。

語文常識只要能夠建立基本架構，通常就能答題，如果不知道什麼是基本架構，有一個最簡單的辦法：寫歷屆題！因為語文常識本身材料與範圍的侷限性，不可能出的「太有創意」，即使近年會以圖表、對話、故事等形式出現，但萬變不離其宗，背後要考的觀念是固定的。比如考先秦諸子，重在各家觀念是否熟稔，比如考的是法家，基本只會出現「口吃、法術勢、嚴刑峻法、說難、趨利避害」，只要在文中找到相對應的關鍵字，即使文章本身看不懂，都可以找到正確答案！因此去看看歷屆題都出了什麼內容，那些就是該系統中最基本且重要的觀念，而如果出的觀念都是基本，何必花費大量時間千辛萬苦去背一些根本沒用、從來不出的表格？

絕大多數人對文意理解題，不論文言或白話，反正一句話：「靠感覺」！為什麼錯，不知道；為什麼對了，還是不知道。通常就是這類型題目，導致一般人對國文有一種「看了也沒用」的錯覺。簡單來說，雖然國文早就脫離了有背有分的年代，現在整個國文教學系統並不強調背了多少，但是所謂「理解」與「素養」也絕不是玄學！這背後的邏輯是：因為考試成績必須能被具體量化，且必然有標準答案，因此不可能「靠感覺」或「我覺得這樣也可以」。那麼，文意理解題瞬間就成了一場「偵探推理遊戲」！

這類題目的根本關鍵在於測驗學生的「擷取文本訊息」與比較、分析、整合」的能力，是否能清楚知道題目到底想問什麼（雖然這聽起來像是廢話，但是的確有許多人並不是不會答案，而是根本沒搞清楚題目在幹嘛），找到題幹中提供的線索，並且依照文中所描述的條件與邏輯，以「一個題幹關鍵字(或訊息)對應一個答案關鍵字」的方法，經過層層推論，讓每個答案都「有道理」。萬一真的不知道什麼才是對的，也千萬別過早放棄，這時候更要冷靜判斷「誰是錯的」！哪些答案找不到可以相對應的關鍵字，再將之刪去，往往有奇效！

三、篇幅增長、跨域加寬、題組變多：

隨著素質教育之風興起，題目字數越出越長，且混合跨域，這其實就是前文提到「擷取與整合」的延伸，如果傻傻從頭看到尾，等題目看完，早已忘記大半，又要重新再看一遍，不知浪費多少時間。所以建議先看完題目，圈選關鍵字，一來可以大致知道文章內容，直接查找文章關鍵字位置再讀即可；二來答案裡沒出現的觀念，絕對不能「我覺得」，以免文章看完之後，心中有先入為主的定見，結果發現沒有符合自己預想的答案，胡編亂湊。

再者，題組變多導致前後題目之間出現關鍵字區塊化的現象。也就是說，題組的１、２題中所出現需要用到的訊息，往往會集中在某一、兩段。掌握區塊化特性，可以省下大量盲找重看的時間，有利於圈定條件、判斷線索。

四、手寫首重「清晰表達」、「邏輯緊密」、「個人體悟」：國寫知性題多要求考生提出見解及評論，行文不能只分析題幹文章，還要明確表述自己的觀點。尤其不可「走偏鋒」，不論最後結論為何，文中都必須提出正反兩面的論述角度，顯示自己思考周延，而非單向線性思考。最後強調「主體與自覺」，反而不是答案本身的二選一而已。

情意題則需要四段以上的首尾呼應的完整結構，以動作、對話生動描繪個人經驗、營造情節，藉以表達內心情感與體悟，並且運用譬喻、轉化等修辭，不可純白描。

整體而言，學測國文選擇題考的是邏輯推論，手寫題側重思考的表達，因此課本的基本內容務必精熟，同時腦袋一定要保持靈活，答案過程中千萬不要怕麻煩，前面怕麻煩，後面拿到的成績一定會更麻煩！把握最後的衝刺時間，磨鍊一套臨場能操作出來且有效的答題方法，國文從此一通百通！