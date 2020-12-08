【即時短評】大學審查學習歷程 公布多少資料才夠？

高中學習歷程檔案將占一定升學分數，「好學生」的定義變複雜了。108課綱上路一年多來，許多高中師生不只追求學測高分，還想看到各系甄試評分表，了解上面的學業成績占比多少，未附多元表現扣幾分，盼大學端公告何謂教授眼中的「好」。大學招聯會昨天終於公開回應疑惑，但只端出簡短「3重2不」原則，遭批未解答民眾心中困惑，焦慮、憂心氛圍持續蔓延。

到底要公布多少資料才夠？大眾持續追逐單一定義的「好」，公布多少資料都不夠。一名大學教務長曾把個人申請比喻為求職，學習歷程是履歷表。有些人拿著高學歷畢業證書、考了數十張檢定，仍未獲入場門票。有人資料單薄，平實說了自己的申請動機，讓面試官一秒認定「你就是我們要的人」。一個人夠不夠好、能否錄取，本來就難有標準定義。

新課綱理念與多元入學互為表裡，強打「好」的定義應該多元。無奈碰上台灣數十年來鋪天蓋地的升學主義、考試至上等社會價值，往哪個方向推動都碰壁。學習歷程屢遭詬病，反映社會價值始終停在原地。

舉例來說，台南一中今年指考沒人考上台大醫學系，竟成新聞話題，頻遭家長擔憂。明星私立高中學生立志讀文科，被校內主管「關心」並說服從醫較好，要學生違背己志來符合社會期待的荒謬情事時有耳聞，如何期盼「好學生」的定義變多元？

除了價值觀，新課綱窒礙難行，另一幫兇是政府配套沒做足。教育部明知在升學主義、人人在意公平性的環境下推動新課綱，還強行讓尚未成熟的學習歷程檔案綁住考招制度，又無法規、罰則來遏止不公平。

昨天招聯會公告審查原則，大學端強調學習歷程不必完美，但要提供真實的資料。有人反問，協助建置檔案、代筆的坊間機構林立，「繳交別人幫我寫的資料，有何不可？」大學主管只能表示「此事難查證，無法懲罰或扣分」，尤其增添弱勢學生、家長心中的無力感，認為自己難再透過教育翻身。

反觀同樣重視升學的南韓，高中生一樣要建置學習歷程並經教師認證，但該國傾國家之力確保每份資料的真實性，學習歷程如造假，教師不只名聲受損，還要負刑責。

可惜，民眾看不到我國教育部落實公平的魄力。