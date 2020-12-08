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高中第2次英聽測驗12日登場 台東考區照例不開放看試場
110學年度高中英語聽力測驗第2次考試訂本月12日上午舉行，台東大學承辦試務，考場設在台東高中，設置11間試場，共有375名考生報名，考試時間從上午11點到12點，照例考前不開放查看試場，除特殊考生可陪考，其他不開放，考試當天上午9點半起量體溫入場。
台東考區辦公室表示，英聽考試採分散式個別教室播音，使用MP3播放器，入場時間11點，11點15分開始考試後，禁止試場進出，以免干擾應試。因試場不開放查看，請考生上大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw/）了解考試地點位置圖、交通方式及試場平面圖。
當天未攜帶入場識別證考生可由試務人員確認身分後補發，親友補送須配合防疫規定送到台東高中考區門口，由入口處服務人員簽收、發給送達證明，送達時間以簽收時間為，考生考完後再到試務辦公室領回。
往年違規最常發生考生手機、手表響起遭扣分，建議考生預先關閉鬧鈴設定，考試開始後，若發現行動電話未完全關機，不論置放位置，都會依違規處理，視情節輕重至少扣3題分，最嚴重為零分。
考試當天須配合新冠肺炎防疫，台東考區自9時30分開始量額溫，建議提早出門，避開入場人潮。僅集體報名學校工作人員、身心障礙、重大傷病或突發傷病考生得申請陪考服務，其他都概不開放。
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