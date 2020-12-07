快訊

打炒房、打炒匯？央行16:30召開臨時記者會 楊金龍親自主持

確定違法！彰縣萬人抗體血清調查 衛福部最高可罰百萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

110學測英文科／新冠肺炎、萊豬等重大新聞事件 字彙總匯和準備方向

聯合新聞網 / 文／王曦 (冠博文理補習班英文科教師)
110學年度大學學測即將在明年1月23、24日登場。 圖／聯合報系資料
110學年度大學學測即將在明年1月23、24日登場。 圖／聯合報系資料

110學年度大學學測即將在明年1月23、24日登場，在這邊先和同學們回顧一下108年和109年重大新聞事件的英文字彙。

COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) 新冠肺炎

Australia’s 2019-2020 Bushfires 澳洲森林大火

Death of George Floyd 喬治.佛洛伊德之死

Pork with Ractopamine 萊豬

經過幾次的模考和學校的多次考試，考生應該都累積了不少作題的經驗，以下是各大題的準備方向再一次提醒考生。

第一部分：單選題

詞彙題

測驗高中常用單字和考生對於語意和詞彙搭配的了解與運用，要把第一冊到第五冊版本單字和5500～6000單字記熟。

綜合測驗

考單字和片語、轉折語、文法句型和句子結構。

單字和片語：目的在測驗考生在理解文章內容上下文後是否可以選出連貫語意的詞彙，所以不僅單字量要夠，而且可以就文章中知道的單字和段落的大意來邏輯推論選出適當的詞彙。片語部分在去年學測考的題數不少，建議考生可以將歷屆學測和當屆模考考題出現的片語做整理多加複習。

文法句型：測驗對文法句型的熟練度和對句子結構的判斷能力，考生要能辨識名詞、形容詞、副詞各子句，才能選出正確子句的連接詞，還有對於句子結構中是動詞或是動詞變化後的分詞的判斷。另外轉折語以及帶領副詞子句和副詞片語的連接詞和介系詞請務必要熟記，這些都是綜合測驗必出的考題選項，考前這部分一定要記熟，這樣才能確保在這類型的題目得分。

文意選填

著重詞性和前後語意判斷。

詞性辨別：對於文章空格中的答案，除了選項單字中文意思外，也要注意單字的詞性，例如：動詞還是分詞，形容詞或副詞等，還有名詞單複數或是動詞時態等等，判斷正確的詞性對於答案的選擇很有幫助。

上下文意：除了上述詞性辨別外，同時要搭配句子前後語意和上下文語意來選擇答案。

閱讀測驗

了解各段主旨，注意細節。

閱讀一題兩分，在選擇中配分重，閱讀測驗涉及各領域內容，有生物、文化、科普、生活等，取材十分多元，出題多半是「主旨」、「細節、事實」、「推論」，近幾年也出現「段落架構」、「論述方式」的問題等，考生閱讀速度很重要，要能快速掌握文章所談的主旨和每一段落的主題，可以先掃瞄題目，由題目判斷是要用略讀技巧或是詳讀方式，迅速找到對應題目的文章內容來作答。

第二部分：非選擇題

中譯英：兩題單句中譯英，中譯英多以反映現在社會的現象、趨勢及和考生生活貼近的內容來出題，考生在看到題目時，要想一想要用什麼句型和文法來表達，並且要能精準地掌握住詞彙和片語的選擇，這樣才能在中譯英上得分。另外建議考生要把歷屆考題和當屆模考的翻譯題反覆做練習。

作文：

非選擇題第二部分是作文，要針對看圖、主題和選擇三方面的寫作多加練習，另外學測未出過的題型但在各區英文學測模考有出現過的圖表作文也可以做些練習。

考生可以整理練習寫過的作文和檢討曾犯或是常犯的文法錯誤或是單字拼寫錯誤，讓自己能修正更熟練句型，在文章中除了基本該有名詞、形容詞子句外，還要多些句型的變化，適當的運用副詞子句(片語)、分詞構句和轉折語，都可以讓文章增色不少，另外建議考生，作文的字數不要少於160個字，除了文章清楚的組織架構外，還要有足夠的內容細節(字數)才能增加文章的通順度和豐富性。

學測前要把近五到八年的歷屆題拿出來練習，尤其是針對近五年考題，了解出題方向才能做好準備，不斷地複習單字、片語和文法句型，並徹底了解，再加上利用做題技巧才能在學測考試中得高分。祝各位考生考試順利！

學測 英文科 110學測

相關新聞

110學測英文科／新冠肺炎、萊豬等重大新聞事件 字彙總匯和準備方向

110學年度大學學測即將在明年1月23、24日登場，在這邊先和同學們回顧一下108年和109年重大新聞事件的英文字彙。

高中英聽試場分配表公布 考前不開放入場查看

110學年度高中英語聽力測驗第二次考試訂於12日舉行，試場分配表今天公布，考生可先上網查詢，考前不開放查看試場，考生應試...

多所大學這學期減為16周 醫科生喊壓力大

我國大學每學期有18周是全球最長，台灣大學等三校組成的台灣大學系統、預計明年二月合校的陽明大學與交通大學等校，今年率先將學期縮短為16周...

111年學習歷程至少占2成甄試分數 頂尖校系反彈

甄選入學已是大學主要招生管道，多數校系請考生繳交書面備審資料，接著辦理面試、筆試來選才。「高中學習歷程檔案」111學年起...

舊課綱最後一次學測拚了！名師提數學衝刺方略

下個月要登場的大學入學測驗，是舊課綱最後一次學測，雖然愈來愈多學系採5科選3科的方式，但數學和國、英仍是最重要的科目，台...

學測滿分生太多惹議 教部：鑑別度以10年平均值為目標

立法院教育及文化委員會今天繼續審查教育部預算，多名立委質疑大學考招辦理成效不彰，像是去年學測數學滿級分人數達1.4萬人創...

二技統測開始報名 身心障礙考生可延長考試時間

110學年度二技統一入學測驗將於110年5月2日舉行，今天開始報名；身心障礙及重大傷病考生申請延長考試時間，由20分鐘為...

避免吃指考綁學測的虧！ 老師提醒學測前國文準備方向

大學學測明年1月22日登場，因國文考題連續兩年都偏難，頂標與前標的分數都一樣，加上仍有部分大學醫學系指考綁學測國文科分數...

影／大陸考場近8成留下考英聽 9境外生可學測隔天再參加

4萬5736人報考的110學年高中英聽第二次考試12月12日登場，大考中心主任周兆民說，這次考試另設大陸考場，共439人...

被要求簽協議！陸台商學校應屆高中生傳70%將返台應考

大陸台商子女學校高三應屆畢業生，原本12月12日將就地舉辦回台升大學英聽第二次考試，但教育部大考中心要求學生必須簽下「協...

學期減2周陽明醫科課沒變少 周考70頁學生喊壓力大

陽明大學18日傳出一名醫學系學生考試後墜樓獲救，目前靜養康復中。有網友在網路論壇Dcard表示，陽明大學這學期由18周改...

僅4.5萬人報考再探低 110年第二次高中英聽下月登場

110學年高中第二次英聽12月12日登場，大考中心統計，這次共4萬5000多人報考，去年約4萬7000多人，人數再探低。...

熱門新聞

111年學習歷程至少占2成甄試分數 頂尖校系反彈

賴清德回建中領傑出校友獎 想到上學首日找不到公車搭

學習歷程綁考招 陳良基：偏鄉生忙做表面資料沒空學習

張曉風回舊居屏東永勝五號 50校友要求「重修」國文課

影／大學如何審查學習歷程？ 招聯會公開「3重2不」原則

屏東國小今年裁併 110年度教育處提高水電等預算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。