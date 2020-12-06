111年學習歷程至少占2成甄試分數 頂尖校系反彈

甄試入學已是大學主要招生管道，多數校系請考生繳交書面備審資料，接著辦理面試、筆試來選才。「高中學習歷程檔案」111學年起將取代書審資料，至少占甄試分數的二成。

各校系招生轉骨中，比如台灣大學醫學、法律等15系，目前書審占分都是0％，社會系未來擬廢除筆試，將占分挪到學習歷程。但醫學、牙醫系反彈，質疑「學習歷程能看出什麼？」，已爭取將占分下修為至少一成。

台大每年吸引許多頂尖生報考，該校教務處表示，校內許多科系除參採學測成績，另在甄試過程自辦生物、化學等專業科目筆試來選才。今年和明年都有27系自辦筆試，占校內科系的五成。校方為解決各系筆試衝堂問題，去年創全國先例安排多系合辦「聯合筆試」，讓更多學生考得到。

不過，111學年起各系必採學習歷程，書審占分不得為零，多系筆試占分將降低，台大許多科系招生配分將調整。

舉例來說，台大社會系目前要求考生交書審資料，但占0％；口試占七成分數是大宗，另辦小論文筆試占三成。系主任林國明表示，系上111學年起擬廢除小論文筆試，更看重學習歷程。

談到廢除的原因，林國明表示，現行的書審資料有造假可能性，部分教師無意願參採。但學習歷程有教師認證，並要上傳政府資料庫，可信度較高，值得納為甄試的一環。

台大理工領域則主張「還是要考筆試」。台大電資學院院長張耀文解釋，理工科系多年來舉辦筆試，目的是為解決學測鑑別度不足問題。筆試公信力遠比學習歷程高，未來不考慮廢除筆試。

他分析，學習歷程上路後問題多，有些高中以抽籤安排選課，學生可能因搶不到課而交不出修課紀錄，不代表他比較差。外界把考試妖魔化了，其實只要把題目出好，考試仍值得作為多元選才的一環。

不只台大，頂尖科系如醫學系、牙醫系，更反對參採學習歷程。大學招聯會為此增設「醫、牙科系條款」，這兩系學習歷程占分由至少二成，下修為至少一成；美術和體育系占分也下修為至少一成；音樂系則暫緩一年實施，111學年可完全不參採學習歷程檔案。

陽明大學牙醫系主任楊政杰表示，大學端不確定能從學習歷程看到哪些內容，系上111學年擬參採學習歷程並占一到兩成，往後若發現學習歷程可信度高，才會提高占比。

中國醫藥大學近日公布該校招生數據，校內醫學系「面試」與「正取排名」的相關係數是1，說明面試遠比書面資料重要。

台灣師範大學音樂系教授楊瑞瑟表示，藝術領域已有嚴格的術科考試，循此管道才能收到有實力的音樂人才。未來術科比重被稀釋，學習歷程也許能收到常比賽、學很多不同樂器，但相較之下不專精的學生，無形中減少我國音樂人才在國際舞台發光的機會。

大學招聯會強調，學習歷程可作為好的選才項目。為讓高中師生及家長了解大學教授如何審查學習歷程，明天上午將舉行記者會公開各大學書面資料審查原則。