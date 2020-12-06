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多所大學這學期減為16周 醫科生喊壓力大

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學三校組成的台灣大學系統，這學期試將學期縮短為16周。本報資料照片
台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學三校組成的台灣大學系統，這學期試將學期縮短為16周。本報資料照片

新冠肺炎疫情延後各級學校開學日，國內大學如台灣大學等三校組成的台灣大學系統、即將合校的陽明大學與交通大學，這學期起跟上歐美學校趨勢，試將學期由18周縮短為16周。台大系統下學期擬延續此制，正調查學生意願。不過，陽明大學學生表示，課程內容若未跟著學期調整，強行將18周課塞進16周中，只會讓學生感到吃重。

陽明大學為落實數位教學，這學期和即將合校的交通大學同步，將實體課縮短為16周，最後兩周採遠距，提前在年底放寒假。由台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學組成的台大系統，這學期也將課程縮短為16周，另兩周改為彈性教學。校方近日在官網上表示要調查學生意見，如果這學期執行良好，下學習擬延續此制。

不過，日前有陽明大學學生在網路匿名論壇表示，這學期由18周改為16周，校內醫學系未跟著調整，強行將18周課塞進16周中，導致醫學系四年級今年11月起周周考試，每次範圍是共筆約50到70頁，許多學生壓力大，身邊有同學讀書每四到五天就要哭一次，疾呼「誰來救救我們」。

台灣大學 台大 新冠肺炎

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