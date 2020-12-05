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舊課綱最後一次學測拚了！名師提數學衝刺方略

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
學測快登場了，數學老師認為數學衝刺不嫌晚。記者鄭惠仁／攝影
學測快登場了，數學老師認為數學衝刺不嫌晚。記者鄭惠仁／攝影

下個月要登場的大學入學測驗，是舊課綱最後一次學測，雖然愈來愈多學系採5科選3科的方式，但數學和國、英仍是最重要的科目，台南女中數學老師洪士薰提醒考生，不要因為數學不好就放棄，趁著還有40多天準備時間，重頭到尾複習課本一遍，弄清楚架構脈絡。

洪士薰說，從近幾年來大學入學的考試來看，學測考題有變得較簡單，指考卻轉為較難的趨勢。教學中發現，學生平常在寫數學測驗、做練習時都會寫，但一考試時反而考不好。經分析，有學生只會解架構較簡單的特定題目，若題目有變化，架構較複雜，就會迷失；如果範圍更大，就愈解不出來。

會造成這種現象，主要是學習過程中，沒建立整體架構與脈絡。事實上，課本內容都有完整交代理論來源，因此，只要認真弄懂課本內容，清楚了解架構脈絡，思路就會較好，也才能發揮解題技巧。

洪士薰舉例，如考函數圖形，可能還會涉及到對數變換，當脈絡清楚就不會迷思。現在素養題增多，考題常會結合同科或跨科的不同領域，弄清脈絡很重要，因此，大考前務必將課本從頭看一遍。

他說，複習過後就做考古題、模擬題，遇到太難的題目，不用太計較，非弄懂不可。建議程度好的學生，可做大範圍的題目，程度不好的就做小範圍題目，一冊一冊作即可。常做錯的章節，應回頭看課本，確實弄懂，不要只會做練習題，而不管自己是否真的會。各校5採4或5採3的學系，可上校系參採網站（https://www.cac.edu.tw/apply110/Classification_BriefForm.php）查詢。

學測 考題

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