全國技藝競賽室內設計 竹市光復高中陳曉薇獲優勝
新竹市光復高中室內設計科三年級學生陳曉薇參加109學年度全國中等學校技藝競賽家事類室內設計職種，從全國各校優秀選手的激烈競爭中脫穎而出，拿下全國第七名優勝，這也是桃竹苗區唯一獲得優勝的學校。
這次考題是替銀髮夫妻與兒子規畫的公寓宅設計。陳曉薇巧妙將客廳、廚房等空間設計能符合屋主的興趣，例如喜歡作畫的爺爺、愛烘焙的奶奶、愛健身的兒子，搭配各種空間靈活運用，替他們家庭增添許多活潑氣氛。決選時該作品獲評審青睞，順利獲得全國優勝的佳績。
陳曉薇今說，她從小對空間規設計非常有興趣，小學時家裡重新裝修，在設計師的巧思之下，把家裡打造的美輪美奐，開啟她對室內設計這一行業的憧憬，希望未來能成為獨當一面的設計師，可以自己規畫專屬於家人的空間，把幸福與愛散播給更多人。
國中畢業後，陳曉薇依自己興趣與家人的支持下選擇光復高中室內設計科就讀，入學後從頭開始學起，跟著學校安排的課程規畫，習得室內設計相關知識與技巧，在選手培訓過程中除了學校的課程與訓練之外，甚至常犧牲假日休息時間來練習，最後考前兩週甚至幾乎沒時間可以陪家人用餐，遇瓶頸時也積極尋求突破方法，這股拚勁令人感動。
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