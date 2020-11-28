聽新聞
test
0:00 / 0:00
避免吃指考綁學測的虧！ 老師提醒學測前國文準備方向
大學學測明年1月22日登場，因國文考題連續兩年都偏難，頂標與前標的分數都一樣，加上仍有部分大學醫學系指考綁學測國文科分數，對於想讀醫科的學生不能掉以輕心。南一中國文老師林皇德提醒考生，大考中心每年都會考教材選文，而且占有一定比例，不要有不考課本的錯誤觀念。
今年指考有學生考的分數遠超過台大醫錄取總分，卻因學測的國文分數沒有達前標，以致無法填台大醫、陽明醫等校醫學系，令學生扼腕。像這種以指考綁學測分數的學系，許多學校都有，特別是想讀醫，但國文較弱的學生，壓力也較大，都努力要達到前標的分數。
台南一中秘書林皇德表示，考生準備國文時要把握3個方向，包含基本題、閱讀與寫作，基本題部分要精讀A類選文，這些選文是各版本都有的，每年測驗題都平均占20多分，因此必須精讀。
閱讀部分，過去著重在理解，現在是除了理解，還要分析、推論、比較、評鑑，因此有兩篇文章放在一起的「雙文對讀」考題，以及「多文統整」的考題。譬如讀到赤壁賦談到對人生渺小的感慨，就延伸閱讀有關生命議題的文章。
寫作方面，以往重視華麗修辭的美文，現在知性題強調深刻想法，要有不同見解，而情意題則是要有深層的感受。最有效的方法就是多閱讀，見識廣博且有深厚基礎，才能寫出不同的想法與感受，並拿到高分。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言