避免吃指考綁學測的虧！ 老師提醒學測前國文準備方向

大學學測明年1月22日登場，因國文考題連續兩年都偏難，頂標與前標的分數都一樣，加上仍有部分大學醫學系指考綁學測國文科分數，對於想讀醫科的學生不能掉以輕心。南一中國文老師林皇德提醒考生，大考中心每年都會考教材選文，而且占有一定比例，不要有不考課本的錯誤觀念。

今年指考有學生考的分數遠超過台大醫錄取總分，卻因學測的國文分數沒有達前標，以致無法填台大醫、陽明醫等校醫學系，令學生扼腕。像這種以指考綁學測分數的學系，許多學校都有，特別是想讀醫，但國文較弱的學生，壓力也較大，都努力要達到前標的分數。

台南一中秘書林皇德表示，考生準備國文時要把握3個方向，包含基本題、閱讀與寫作，基本題部分要精讀A類選文，這些選文是各版本都有的，每年測驗題都平均占20多分，因此必須精讀。

閱讀部分，過去著重在理解，現在是除了理解，還要分析、推論、比較、評鑑，因此有兩篇文章放在一起的「雙文對讀」考題，以及「多文統整」的考題。譬如讀到赤壁賦談到對人生渺小的感慨，就延伸閱讀有關生命議題的文章。

寫作方面，以往重視華麗修辭的美文，現在知性題強調深刻想法，要有不同見解，而情意題則是要有深層的感受。最有效的方法就是多閱讀，見識廣博且有深厚基礎，才能寫出不同的想法與感受，並拿到高分。