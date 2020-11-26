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影／大陸考場近8成留下考英聽 大考中心試務人員已出發

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
110學年高中英聽第二次考試12月12日登場，大考中心主任周兆民說，這次考試另設大陸考場，共439人報名，345人會在中國大陸應考占78.59％，其餘回台灣。記者潘乃欣／攝影
110學年高中英聽第二次考試12月12日登場，大考中心主任周兆民說，這次考試另設大陸考場，共439人報名，345人會在中國大陸應考占78.59％，其餘回台灣。記者潘乃欣／攝影

4萬5736人報考的110學年高中英聽第二次考試12月12日登場，大考中心主任周兆民說，這次考試另設大陸考場，共439人報名，345人會在中國大陸應考占78.59％，其餘回台灣。大考中心13名第一批試務人員昨天上午已經出發，約下午2時抵達上海，下午4時左右搭上防疫專車，照原定計畫走，設場一事不會取消。

周兆民也說，受新冠肺炎疫情影響，大考中心安排部分境外考生，若同時報名12月12日的英聽二試和學測，可選擇在學測隔天參加英聽測驗。這是考量到兩次考試時間相近，如要來回兩趟加上檢疫，約花費56天，時間較長。目前有九名考生符合此資格，包括八名越南和一名大陸籍考生。

而在台灣考場部分，任周兆民表示，新冠肺炎疫情持續，12日應考生仍要遵守全程戴口罩、入場量體溫等防疫規範，不同的是12月12日考試不開冷氣，開窗規則是教室內四角落氣窗各開5到10公分，但門關閉，保持通風並降低干擾。

周兆民表示，英聽試場一間36人，由教育部提供考生每人一片口罩，進入考分區要配戴，否則取消考試資格；在試場應考時也都要配戴，否則扣減該科全部分數。如因身心因素無法配戴口罩，可附上指定醫院開立的診斷證明書，將安排到隔離試場應考。

周兆民說，考生進入考分區要量體溫，如第一次量，額溫超過37.5度，會在10分鐘內做兩次複檢。仍超過溫度，就安排移到防疫試場應考。入場另要出示大考中心發的綠色識別證和有效證件；識別證忘記攜帶可申請補領，但有效證件一定要帶。

英聽 新冠肺炎 口罩

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