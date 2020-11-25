台大首任醫科學生會長 楊子昂主張溫柔爭權

2000年次的台灣大學醫學系大四生楊子昂是現任學生會長，也是台大首任醫科會長。平日扛著每周27小時的繁重課程，課餘帶領百人團隊爭取學生權益，哪件事比較難？她直言後者挑戰大，主因是要傾聽和協調不同的學生代表意見，得出一項共識來代表台大全體學生立場，「讀心遠比讀書難」。

今年是楊子昂投入學生會的第二年，去年她擔任學生福利部副部長，是全校最大學生社團裡的小幹部，但默默推動多項總務改革，比如促校方分梯次宣告淨空腳踏車停車場，並將沒在規定期限牽走的車移往回收場，解決廢棄車輛佔滿停車格的問題。共事一年後，會內夥伴支持她出來競選會長，把她帶入從沒考慮過的人生選項裡。

楊子昂回顧會長競選，三組候選人中，只有她來自理組科系，不過拿下電資、法律和醫學院多數選票，以60票之差險勝。她的政見是鬆綁大學國文必修，另也從醫學知識出發，指出18到25歲是易陷憂鬱的高風險期，學務處應有效提升心理諮商資源。

挑戰都在勝選後。目前上任三個多月的楊子昂說，當會長最難的任務是要理解各個學生及代表的訴求，還有訴求背後沒說出的真正期望。楊子昂分析，台大學生有想法，多數學生盼充分表達意見，「一定要讓每個人說出想法，然後認真聽他們說」。當一個人暢所欲言，即便最後結論和他想的有出入，仍傾向認同這份共識。

匯集學生建言後，如何代表3萬名台大生和校方爭取權益，又是另一門學問。楊子昂反問，台大最近推動「未來大學」，許多理念都曾是學生會在校務會議上的提案，像是降低雙轉輔門檻、廢除大學國文必修，「但為何學生提案難通過？」一來是學生代表較少，也可能是沒採用合適的溝通方式。

她認為爭權不一定要衝撞、流血，也能很溫柔。有些人將立場相異者視為敵人，還沒開始討論，就認定對方一定會反對自己。若能退一步傾聽，找出雙方共通點，借力使力說服對方，比如「台大要推國際化、未來大學，學生主張鬆綁大學國文必修將是助力」，成功率有望提升。

身為一名來自醫學系的女性會長，楊子昂坦言，台大學生代表向來「陽盛陰衰」，醫科生又是鮮少投入全校事務的一群，她找不到和自己一樣的前輩、典範。縱使徬徨，她並不後悔當初出來選，期待自己一面擔責，讓會內成員覺得一起打拚很值得，一面走出屬於自己的領導風格。