學期減2周陽明醫科課沒變少 周考70頁學生喊壓力大

陽明大學18日傳出一名醫學系學生考試後墜樓獲救，目前靜養康復中。有網友在網路論壇Dcard表示，陽明大學這學期由18周改為16周，醫學系未跟著調整，強行將18周課塞進16周中，導致醫學系四年級這個月起周周考試，每次範圍是50到70頁，許多學生壓力大，疾呼「誰來救救我們」。

陽明大學為落實數位教學，這學期實體課縮短為16周，最後兩周採遠距，提前在年底放寒假。一名Dcard網友直指，學期縮短了，但醫學系並未改革課程內容，導致學生壓力大，身邊有同學讀書每四到五天就要哭一次。校內主管也不重視學生心理健康，不只醫學系，另傳出護理系學生實習時也常遭言語霸凌。

陽明大學則強調，事件所指的學生長期接受輔導，發生不幸是否與課業直接相關，不宜武斷定論。校方表示，為尊重家屬要求保障隱私，盼各界勿打擾或隨意臆測評論。

校方也說，事件發生在校外，感謝家長及時妥善處理，並與校方保持聯繫，讓傷害降到最低。事發當天，校長與主管已在第一時間探視，並提供所有必要協助。

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