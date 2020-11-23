僅4.5萬人報考再探低 110年第二次高中英聽下月登場

110學年高中第二次英聽12月12日登場，大考中心統計，這次共4萬5000多人報考，去年約4萬7000多人，人數再探低。大考中心明天上午9時起開放查詢應考資訊，包括考生姓名、應試號碼、身分證號、考區、試場等，另將於12月7日公告試場分配表和考試地點。

大考中心提醒，明天起開放考生查詢應考資訊，如果發現姓名、身分證號、考區資訊等三項資訊與原報名資料不同，要在11月26日前提出更正。集體報名者由集體報名單位傳真「 應考資訊更正表」，個別報名者以電子郵件photo@ceec.edu.tw或傳真02-2366-1365方式檢具身分證影本、更正項目及聯絡方式到大考中心， 並以電話（02-23661416轉608）向大考中心確認收件 。

大考中心說，更正後的資料，將在12月7日公告試場分配表同一天，更新於應考資訊查詢系統。

110學年高中英聽第一次測驗受新冠肺炎疫情影響，未在中國大陸設考場。不過第二次測驗將於東莞、華東設大陸考場，約300多名台商子女報名。

高中英聽每年舉辦兩次，由精熟到生疏依序分為Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆ四級。按歷年統計，參採英聽校系逐年降低，110學年個人申請僅51系採計，16系要求考生達Ａ級、30系要求至少Ｂ級、五系要求至少Ｃ級。