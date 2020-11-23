快訊

高中多元選修看手氣？數學進階研究變成焊接課

僅4.5萬人報考再探低 110年第二次高中英聽下月登場

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
110學年高中第二次英聽12月12日登場，共4萬5000多人報考，人數再探低。本報資料照片
110學年高中第二次英聽12月12日登場，共4萬5000多人報考，人數再探低。本報資料照片

110學年高中第二次英聽12月12日登場，大考中心統計，這次共4萬5000多人報考，去年約4萬7000多人，人數再探低。大考中心明天上午9時起開放查詢應考資訊，包括考生姓名、應試號碼、身分證號、考區、試場等，另將於12月7日公告試場分配表和考試地點。

大考中心提醒，明天起開放考生查詢應考資訊，如果發現姓名、身分證號、考區資訊等三項資訊與原報名資料不同，要在11月26日前提出更正。集體報名者由集體報名單位傳真「 應考資訊更正表」，個別報名者以電子郵件photo@ceec.edu.tw或傳真02-2366-1365方式檢具身分證影本、更正項目及聯絡方式到大考中心， 並以電話（02-23661416轉608）向大考中心確認收件 。

大考中心說，更正後的資料，將在12月7日公告試場分配表同一天，更新於應考資訊查詢系統。

110學年高中英聽第一次測驗受新冠肺炎疫情影響，未在中國大陸設考場。不過第二次測驗將於東莞、華東設大陸考場，約300多名台商子女報名。

高中英聽每年舉辦兩次，由精熟到生疏依序分為Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆ四級。按歷年統計，參採英聽校系逐年降低，110學年個人申請僅51系採計，16系要求考生達Ａ級、30系要求至少Ｂ級、五系要求至少Ｃ級。

英聽

延伸閱讀

高中英聽二次考試設大陸考場 逾300台商子女報名

高中英聽成績單5日寄發 上午9時開放網路查詢

110年學測試辦測驗考6科學測範圍 明年9月前登場

明年新型學測試考 擴大為6科

相關新聞

僅4.5萬人報考再探低 110年第二次高中英聽下月登場

110學年高中第二次英聽12月12日登場，大考中心統計，這次共4萬5000多人報考，去年約4萬7000多人，人數再探低。...

依各系需求客製備審 凸顯自我優點上陽明牙醫

如何在學測結束到大學面試的短時間內，完成讓教授眼前一亮的備審資料，是多數考生將面臨的挑戰。正由於時間有限，畢業自台南市南光高中、同時錄取陽明大學牙醫學系和交通大學資訊工程學系的黃馨慧認為，學測放榜前就要開始準備，給自己充足的犯錯空間。

學習歷程緊扣法律 全壘打錄取成大、中正六校

在求學這條路上，《荀子》〈勸學〉中「不積蹞步，無以至千里」，用在現正就讀成功大學法律系的蔡佳陵身上再適合不過。她畢業自花蓮女中，高一下受營隊經驗啟發

「一路以來追逐第一名...」4名台大生嘆：不知為何而學

台灣大學發表未來大學願景，要鬆綁學制，讓學生找到學習動機。校長管中閔說明理念前，先由四名台大生分享心聲，他們談到自己一路...

清大藝術學院明年增設音樂組 培植跨域人才

許多從小學音樂、學科成績也優秀的孩子到了高中階段就得面臨是否放棄音樂的抉擇，有沒有可能兩者兼顧？國立清華大學藝術學院明年...

倒數兩個多月！舊課綱最後一場學測 110學測國寫如何準備？

距離110學測還有80天，111學年度將實施大考新制。剩不到三個月時間，考生們就要迎接舊課綱的最後一場學測考試，聯合新聞網整理了國寫科目的出題方向、歷年考古題以及寫作技巧供參考，盼能助考生考取理想中的學校

統測試題疑義時間竟比學測少 全教總籲延長

明年四技二專統測簡章出爐，全國教師工會總聯合會表示，大學學測公告答案後，有四到五天的試題疑義申請時間，過往統測只有兩天時...

大學個人申請入學5採3大增 學測準備策略也在變

明年大學個人申請入學，有41%只採3科，較採4科還多，其中有部分頂大的理工科系，已不採國文。有老師表示，已發現有部分學生...

6成高中生贊同學習歷程取代備審？ 台大教授不認同

111學年度大學考招制度大變革，將以「學習歷程檔案」取代備審資料，日前有高中生上公民政策平台提案廢除，短短3天就達附議門...

大學資通訊外加招生 名額大增八成

行政院宣布二○三○年要培育八點三萬名資通訊人才，教育部開放各大學爭取「外加名額」，一一○學年擴大從原本的資通訊擴大為ＡＩ...

明年個人申請 250校系改變採計考科

明年大學個人申請有二五○個大學校系改變採計考科，台大電機工程、資訊工程、清華大學化學等系明年棄採國文，只看英文、數學、自...

偏遠弱勢生 國立大學優先錄取

大學甄選委員會昨天宣布，一一○學年起十一所偏遠地區國立大學首先推動「願景計畫」，個人申請管道開五一七個名額優先錄取在地弱...

熱門新聞

陽明學生校外墜樓 校方：學生靜養中盼外界勿擾

單親生被師逼吃嘔吐物 向黃偉哲控訴惡行求處理

陽明交大遴選校長 三人過首關

自學生找無教師認證學習歷程 教部：可自製PDF檔

準教師實習給津貼 5千人附議

明道中學旁王媽媽重出江湖 校友得嘗20年前水煎包滋味

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。