「一路以來追逐第一名...」4名台大生嘆：不知為何而學

台灣大學發表未來大學願景，要鬆綁學制，讓學生找到學習動機。校長管中閔說明理念前，先由四名台大生分享心聲，他們談到自己一路以來追逐第一名，成了第一名後，人生頓失方向。到了國內第一名大學，發現自己不再是第一，卻不知道除了讀書還擅長什麼，是另一股壓力。低年級課堂偏重理論，他們「窮忙」修完繁重的必修學分，沒空探索自我。

「我高中不是第一名，進台大後覺得同學好厲害，好不習慣。以前都想著讀書可以考上好大學，但考上好大學後，發現自己不會讀書，不知道不會讀書能幹嘛？」台大哲學系大四生謝璿說，這是所謂的「冒牌者症候群」，也就是雖然覺得自己不適合這裡，離開後也不知道能去哪。

除了在課業上發現自己不是最優秀，謝璿也說「學哲學有什麼用？」困擾著她。她走出鑽研哲學理論、考申論題的課堂，大二投入專案式學習，對她專案管理、行銷、設計能力更有幫助。她也找14名高中生辦哲學展，主因是系上教師很少談論哲學如何應用在生活，辦展過程讓她找到兩者聯結，並發現哲學能培養看事情的觀點，還有好的論證能力。

台大工科海洋系的張哲浩說自己是重考生，現在不避諱談此事，但當年非常在意。他成長過程中，每一階段都以第一志願要求自己，直到大學聯考「考爆」了，才開始思考「醫學系不是我真正想念的東西，只是為滿足虛榮心」。他想讀的是機械這類可以動手創造的系，但也想結識更多朋友，重考那年因此做了不同決定。

張哲浩說，他加入台大學生會新聞部，也關注教育，有感於教育在日常生活中太有距離，創立「校年早餐店」拍攝相關影片，問學生滿意現在的教育體制嗎？滿意自己的學習狀況嗎？發現同為工學院的學生「窮忙著畢業」，主因是必修課太多，沒有選課自由。

就讀台大園藝系碩一的王賢慈說自己成長在都市，家中三代沒人從農，了解「為什麼而學」對她來說非常重要。進了園藝系，她發現這裡不像外人所想像，只是種花、種草、種果樹，更多時候在了解植物生理學等知識，還有做實驗，不斷撰寫實驗預報和結報，繁重的課業讓系上同學很少探索，也以忙碌為藉口，沒在思考未來。

王賢慈說，她更想知道的是現在的農業問題，還有她能為農業作什麼？她找同領域學生組成讀書會，曾於清晨4時拜訪相關農產組織，也研究有沒有辦法投入農業創業。一連串的實務探索，讓她找到方向，也認識到自己想做的是接觸人，盼進入農村，和農人一起工作，發揮影響力。

台大醫學系大六生蕭賢維說，系上學生「在成績單上有著錙銖必較的執著」。他也曾經追逐成績，進第一志願後頓時失去目標，開始迷茫。醫學系初期的課也不是實務，大一、大二教的是進階的物理、化學，也有哲學、社會學等課，沒有接觸實務的經驗，讓他不確定學這些的用意。

蕭賢維分享，直到進到病房，他才知道人文學科的重要性。印象深刻的是他們曾與美國哥倫比亞大學生交流，他為了不丟台大的臉，分享艱難的解剖知識，但對方感興趣的反而是台灣的「大體老師」。不只感興趣，他們也付諸行動，向大體老師的家屬做了家訪。蕭賢維佩服這樣的行動力。直到今年遇到新冠肺炎疫情，他投入翻譯疫情相關文獻，「很開心將所學付諸行動」。

【推薦閱讀】

回首台大醫學系漫漫歲月：大學不過人生一瞬：寫給二十歲的自己