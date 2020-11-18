清大藝術學院明年增設音樂組 培植跨域人才

許多從小學音樂、學科成績也優秀的孩子到了高中階段就得面臨是否放棄音樂的抉擇，有沒有可能兩者兼顧？國立清華大學藝術學院明年將增設「音樂組」，招收學科、術科皆優學子，培育音樂治療、AI音樂創作、音樂科技等「音樂+X」的多元音樂人才。

清大音樂系主任張芳宇說，明年音樂系招生34人，仍採以術科聯合甄試為主的選才方式；但以招收跨領域學生為目標的藝術學院學士班則增設「音樂組」5個名額，以個人申請管道入學，考生必須先參加學測，國、英、數三科分別達均、前、前標，第二階段再參加單獨的術科考試及面試。

張芳宇表示，藝術學院音樂組學生入學後將接受雙專長的培育，第一專長為音樂，第二專長則可選擇醫學、資工、電機、材料、管理、幼教等，鼓勵學生跨域學習，畢業證書也會註明音樂及另一項專長。

不必再為升學、就業放棄音樂

張芳宇分析，許多家長很願意送孩子去學鋼琴、小提琴等樂器，甚至報考中小學的音樂班，但等到高中必須考慮升學問題時，又擔心「學音樂沒前途」。她坦言，國內音樂系多著重培養學生的演奏技巧，但最終能成為演奏家者畢竟是少數，多數音樂系學生畢業後選擇從事教職。

張芳宇發現，清大一般科系「臥虎藏龍」，有許多音樂底子相當深厚，也十分熱愛音樂的學生，今年全國學生音樂比賽（非音樂系組）大、中、小提琴獨奏第一名都出自清大，只因未來就業考量而離開了專業的音樂道路，「只要能跨域結合，學音樂絕對有前途。」

清大招收音樂、美術、體育特殊專長學生，李悅榮就是音資生之一。李悅榮目前就讀科管院學士班四年級，第一專長選擇經濟，第二專長是外語，同時還雙主修最愛的音樂。集三項專長於一身的她從小學小提琴，考大學時也曾想以音樂系為第一志願，但被家人「勸退」，自己也有些擔心讀音樂的未來出路問題，因此最終選擇了能兼顧興趣與就業的清大。她說，如果藝術學院新設音樂組，應該可以讓像她一樣熱愛音樂的學生學習之路走得容易一些。