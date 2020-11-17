倒數兩個多月！舊課綱最後一場學測 110學測國寫如何準備？

距離110學測還有65天，111學年度將實施大考新制。剩兩個多月時間，考生們就要迎接舊課綱的最後一場學測考試，聯合新聞網整理了國寫科目的出題方向、歷年考古題以及寫作技巧供參考，盼能助考生考取理想中的學校！

為配合身心障礙及重大傷病考生延長考試時間，110年學測各天考試下午第一節、第二節之間的休息時間，將增加20分鐘。圖／大考中心提供

國寫考試為第二天（23日）的考科，考試時間共90分鐘。

圖／取自大考中心

國文寫作準備方向提點

‧時事：

面對魚翅爭議，僅個人拒絕購買便足夠嗎？

我邀請大家重回割翅棄鯊的議題裡，分組討論：除了拒絕購買，我們還可以怎麼做？

有人決定邀網紅合作，推廣拒買觀念；有人站在政府立場，頒布漸進式減量的規定，並輔以加強稽查；其中，我印象最深的，則是在遊戲中高聲指責他人不配合復育的環保團體，提出了輔導漁民轉型的計畫。究其原因，同學答道：「他們也不是故意，只是沒有其他謀生能力。」

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寫作教室／你的善良傷人嗎？ 從義大利咖啡館開始的「待用制度」

待用制度是從義大利的小咖啡館開始的，當咖啡館中有人想要分享喜悅時，會付上兩杯咖啡的錢自己拿走一杯，當有人需要咖啡時，不問身份及理由便可以領走咖啡，感受陌生人的善意，同時付錢的人也分享了他的喜悅。在台灣也有店家響應這種「待用」的精神，將陌生人的善心默默傳遞，然而卻在施行不久後產生了兩種極端供需失衡的現象。

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寫作教室／模擬大眾討論 「關於博愛座，有什麼看法？」

博愛座造成不少爭議。圖／聯合報系資料照

無論是什麼世代，「博愛座」一直是值得探討的問題，學生提出「博愛座的設立是為了安全」的論點，也有學生提出「讓坐不分年紀只分需求」等論述，從不同的角度切入，關懷的對象除了自身，更可拓展至社會形象等，這也是素養養成的開始。

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‧寫作技巧：

寫作教室／109學測 國寫考前素材包

常見學生於作文中所引用的例子，時有過於陳舊的疑慮，比方說陳樹菊女士、吳寶春先生、力克胡哲等故事。考生若無法寫出新意，應避免這一些資料。那麼，我們該如何取材呢？

素材的搜集建議透過教育部12年國教總綱中的19項議題作為大方向，每一個議題皆找出相對應的文章。如，環境教育類，以〈50萬人吹涼東京〉一文為例：著名建築師安藤忠雄號召種樹，希望透過與自然共存的方式創造一條引風的綠色通道，並由此帶給大眾一次環境意識上的改變。

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寫作教室／如何針對議題娓娓而談？ 收集資訊 「議」如反掌

「社會議題」與「考題」結合已成為命題趨勢，同學們除了學習課內知識外，尚需關心週遭、了解時事，除網路、報紙外，大家較不常接觸的週刊及雜誌，亦便於同學們獲取相關資訊。報紙、週刊及雜誌尤為能提供我們了解外在環境與自我關係的途徑，甚至能呈現未來趨勢走向，是建立同學本身「社會議題資料庫」的得力工具。

而在收集資訊時，要注意避免「資訊偏好」：其中「難處理但卻需要的資訊」往往比「喜歡又有需求的資訊」難收集，也更加重要。例如若要提出徹底解決食安問題的方法，則必須了解包括飲食、生態、農業的教育等，也就是從大眾較陌生的「食農教育」資訊著手。

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寫作教室／國寫情意題 引文與己例的對話

我們不難發現，第一題的題目已經協助學生做客觀的分析者。所以在較多寫作篇幅的第二題，就無須花太多筆墨寫分析的脈絡。（不少同學會在第二題的答題，又重複第一題的答題內容。）

在文章結構的安排上，同學常會困擾「誰先寫」的問題。對於國寫情意題掌握比較沒把握的同學常會按步就班的先寫引文的分析，後半在寫自己的例子，然後，末段做整合的敘述。但寫完時，常發現楊牧是楊牧，我是我，文章有很明顯的斷裂感，當然在視角的書寫上，前者是客觀分析，後者是主觀情感抒發。

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‧考古題：

96年學測

寫作教室／玫瑰與日日春 釐清答題的「脈絡」

杏林子的〈現代寓言〉：日日春「我開的每一天都是春天」，或玫瑰的「我只在春天開花」。它要考生先辨明兩者不同的人生態度為何，接著，再選出認同的立場表述。

有同學在論述玫瑰與日日春時，將前者詮釋為「負面思考，認為自己『只』能做什麼」。後者則是「正向思考，認為自己『能夠』做什麼」。也有人從「自我主宰」來立論。認為玫瑰是「堅持原則，獨自美麗」；日日春則是「任由四季來去，我是自己的主宰」

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寫作教室／知性情意題書寫 側重分析、歸納能力

103學測〈通關密語〉 104學測〈獨享〉 105學測〈彎腰郵筒〉 106學測〈關於經驗的N種思考〉

大考中心的考試趨向有兩大方向，其一，根據引文或圖表作出分析與歸納；其二，提出自己的觀察或自身經驗。104年長文寫作題目為〈獨享〉，誠如題幹「談論關於『獨享』的經驗、體會或反思」，延續命題作文的出題慣性，主要陳述自身經驗與延伸感性心靈的延伸書寫。往過去再翻查103年題目：〈通關密語〉，題目揭示寫作指向，「對於人生的考驗，你是否也有自己 的『通關密語』?」同樣從自身經驗為出發點，在私我、感性層面深掘自我成長的軌跡。

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寫作教室／108年學測國人食用含糖飲料圖表 圖表題寫作策略

從國寫107年的參考卷針對網購消費者比例的統整表，到108年學測國人食用含糖飲料圖表，我們發現圖表題型的測驗已不容小覷。然而，在教育現場時常有學生一碰到圖表，直接棄械投降。

第一，審題請換句話說。基本上，知性題的「問題意識」相對明確，考生較容易根據引文了解題目到底要解決什麼問題。考卷上的每個字都是經過精挑細選、去蕪存菁，學生可以透過自己重新詮釋後使用。如此一來，開頭便能達到明確主旨的目的。

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‧其他參考資料

寫作教室

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歷屆國寫作文佳作範本（大考中心）：

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