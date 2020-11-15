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「也曾心理嚴重受創」 管中閔：台大生一個都不能少也不會少

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台大今天舉行92周年校慶典禮。記者潘乃欣／攝影
台大今天舉行92周年校慶典禮。記者潘乃欣／攝影

過去一周是台灣大學期中考周，發生三起遺憾事件。台大今天舉行92周年校慶典禮，校長管中閔致詞表示，台大生一個都不能少、一個也不會少，校內的學生專案保護小組下周啟動，提供緊急專案諮詢電話，並在高風險熱點設立安心小棧做為扶持學生的後盾。

管中閔說，校園中發生幾件令人遺憾的事，即便學校已加強硬體措施，大幅擴增心理輔導人力，很遺憾沒能避免事情發生。事件後，校方成立學生專案保護小組，將提供緊急專案諮詢電話，並在高風險熱點設安心小棧。這個小組也將探討事件的結構性因素，收集老師和同學的建議，擬定新的保護策略。

管中閔表示，他自己也經歷心理嚴重受創的時期，完全體會心理創傷帶給人的痛苦。身旁家人、同學或老師的關心，是恢復的重要力量。所以大家的主動關心，對身邊同學的一個笑容、幾句問候，都能對同學產生很強的安定作用。他也對社會系組成師生互挺團，台大學生會辦燭光晚會，表達由衷感謝。同時鼓勵心裡有困擾和痛苦的同學，主動尋求專業協助。

管中閔也說，校慶是檢視過去和前瞻未來的時刻，這幾年台大在大學社會責任上努力，包括增加弱勢生名額，提高希望入學人數，並實施全方位輔導計畫。另也將落實「鄉鄉有台大」，讓更多偏遠地區高中生有機會加入台大。

他表示，台大也在今年6月發表第一本大學社會責任報告書，報告各領域的投入與成果。台大要在2028年百歲校慶時達到碳中和50％，2048年達成碳中和，都比國際標準提前。台大承載社會期待，一定會堅持。

另外，管中閔指出台大追求社會進步，規畫新時代的未來教育，下周三將舉行未來大學高峰會，發表團隊長達一年的討論中，對未來大學的規畫。希望未來大學能讓學生發揮自己所長，從而發現學習的意義和生命的價值。

台大今天上午舉行92周年校慶典禮，管中閔除致詞，還頒贈名譽博士給台達電創辦人鄭崇華，以及Nvidia執行長黃仁勳。另表揚八名傑出校友，將擔任校內通識教育論壇「我的學思歷程」主講人，包括歷史系林滿紅、化工系何文壽、電機系蔣炳湟、陳五福、孫元成、醫學系林瑞祥、羅一鈞、化學系楊台瑩。

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台大 管中閔 台灣大學

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