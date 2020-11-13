大學個人申請入學5採3大增 學測準備策略也在變

明年大學個人申請入學，有41%只採3科，較採4科還多，其中有部分頂大的理工科系，已不採國文。有老師表示，已發現有部分學生，隨著這一變化而改戰略，國文科只求過關，把重點放在數、英、自；但也有老師發現，也有社會組的學生只準備國、英、社，目標是沒採計數學、自然的學系。

明年大學學測預定1月22、23日舉行，大選甄選會已公告明年各大學繁星推薦、個人申請入學管道所採計的科目，其中參採3科大幅增加，佔41%，採4科佔31%。過去個人申請入學，都參採國、英、數、社、自，3年前改為5採4後，部分學校甚至5採3，讓學生更能專心準備。

今年5採3的學系再增加，比率已超過4成，部分頂大理工科也不採國文，只採數、英、自，也有部分頂大社會組科系不採數學，只採國、英、社。由於學測僅剩兩個多月，受此影響，有部分學生的準備戰略已經改變。

台南一中秘書林皇德是國文老師，他說，最近發現，確實有以頂大理工為目標的學生，最近都把精神放在數、英、自上，在國文科上只求過關就好，算是策略運用。

洪姓家長表示，女兒讀的是社會組，因英、國、社是強項，最近準備學測時，就把重點放在這3科，未來申請學校，也以只採計這3科的學系為主。

台南女中國文老師張珮娟表示，國文已不是過去單純的背誦、記憶類國學，而是閱讀理解，且是跨科、跨領域的學習，除了提升閱讀理解能力，也在訓練思辨與表達能力；當遇到陌生文本或是問題，就能找到應有的步驟，不只用在國文科上，同樣可用在其他科目上。若因為針對學測，而隨便應付國文，也是自己的選擇。

台南女中教務主任胡瑞原表示，大多數的學系還是都採國、英、數，國文仍是最重要的科目，儘管有部分學系不採國文，仍建議學生要打好國文基礎，因為未來上大學，不論寫論文、做報告都用得上。