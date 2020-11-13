快訊

「永春都更案」近完工！釘子戶堅持到底 網友：最後竟變這樣？

拜登欲重振美聲望地位 傳考慮找希拉蕊當駐聯合國大使

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大學個人申請入學5採3大增 學測準備策略也在變

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
明年大學個人入學申請，5採3的學系增加，學生的準備策略也在改變。記者鄭惠仁／攝影
明年大學個人入學申請，5採3的學系增加，學生的準備策略也在改變。記者鄭惠仁／攝影

明年大學個人申請入學，有41%只採3科，較採4科還多，其中有部分頂大的理工科系，已不採國文。有老師表示，已發現有部分學生，隨著這一變化而改戰略，國文科只求過關，把重點放在數、英、自；但也有老師發現，也有社會組的學生只準備國、英、社，目標是沒採計數學、自然的學系。

明年大學學測預定1月22、23日舉行，大選甄選會已公告明年各大學繁星推薦、個人申請入學管道所採計的科目，其中參採3科大幅增加，佔41%，採4科佔31%。過去個人申請入學，都參採國、英、數、社、自，3年前改為5採4後，部分學校甚至5採3，讓學生更能專心準備。

今年5採3的學系再增加，比率已超過4成，部分頂大理工科也不採國文，只採數、英、自，也有部分頂大社會組科系不採數學，只採國、英、社。由於學測僅剩兩個多月，受此影響，有部分學生的準備戰略已經改變。

台南一中秘書林皇德是國文老師，他說，最近發現，確實有以頂大理工為目標的學生，最近都把精神放在數、英、自上，在國文科上只求過關就好，算是策略運用。

洪姓家長表示，女兒讀的是社會組，因英、國、社是強項，最近準備學測時，就把重點放在這3科，未來申請學校，也以只採計這3科的學系為主。

台南女中國文老師張珮娟表示，國文已不是過去單純的背誦、記憶類國學，而是閱讀理解，且是跨科、跨領域的學習，除了提升閱讀理解能力，也在訓練思辨與表達能力；當遇到陌生文本或是問題，就能找到應有的步驟，不只用在國文科上，同樣可用在其他科目上。若因為針對學測，而隨便應付國文，也是自己的選擇。

台南女中教務主任胡瑞原表示，大多數的學系還是都採國、英、數，國文仍是最重要的科目，儘管有部分學系不採國文，仍建議學生要打好國文基礎，因為未來上大學，不論寫論文、做報告都用得上。

學測 繁星

延伸閱讀

獎勵優秀新生 中華醫大今頒發新生208萬入學助學金

升大學也可就近入學！110學年11校辦「願景計畫」

110年學測試辦測驗考6科學測範圍 明年9月前登場

學測將屆壓力大女高中生坐地掩面哭 女警鼓勵給擁抱

相關新聞

大學個人申請入學5採3大增 學測準備策略也在變

明年大學個人申請入學，有41%只採3科，較採4科還多，其中有部分頂大的理工科系，已不採國文。有老師表示，已發現有部分學生...

6成高中生贊同學習歷程取代備審？ 台大教授不認同

111學年度大學考招制度大變革，將以「學習歷程檔案」取代備審資料，日前有高中生上公民政策平台提案廢除，短短3天就達附議門...

大學資通訊外加招生 名額大增八成

行政院宣布二○三○年要培育八點三萬名資通訊人才，教育部開放各大學爭取「外加名額」，一一○學年擴大從原本的資通訊擴大為ＡＩ...

明年個人申請 250校系改變採計考科

明年大學個人申請有二五○個大學校系改變採計考科，台大電機工程、資訊工程、清華大學化學等系明年棄採國文，只看英文、數學、自...

偏遠弱勢生 國立大學優先錄取

大學甄選委員會昨天宣布，一一○學年起十一所偏遠地區國立大學首先推動「願景計畫」，個人申請管道開五一七個名額優先錄取在地弱...

250系明年個人申請更改採計考科 頂大校系為何變心？

大學甄選會今天公告110學年個人申請和繁星推薦簡章，補教分析，明年個人申請有250個系改變採計考科，台灣大學會計系等頂大...

9校醫學系招71名公費生創新高 服務年限改10年

110學年度大學繁星推薦和個人申請簡章今天公告，合計7萬1652個名額是近3年新高；9校醫學系共招收71名公費生，名額創...

頂大扶弱 台大110年個人申請「希望組」名額增3成

大學甄選會今天公告110學年繁星推薦和個人申請入學簡章，當中提到教育部鼓勵各大學推動扶弱計畫，增加弱勢和特殊境遇生入學機...

明年大學個人申請38系設APCS組 共收95人創新高

大學甄選會今天公告110學年繁星推薦和個人申請簡章，共38個資訊相關科系在個人申請管道設專門組別採計大學程式設計先修檢測...

升大學也可就近入學！110學年11校辦「願景計畫」

教育部推動多項計畫促城鄉教育資源均衡，大學甄選會今天公告110學年繁星推薦和個人申請簡章，宣布110學年起推動「願景計畫...

110年大學個人申請再增274名 最多校系採英文

110學年考季開跑，大學甄選會今天公告110學年個人申請和繁星推薦入學簡章，其中個人申請有69校、2181系參加，提供5...

高中英聽成績雙峰化 A級、F級人數占比創3年新高

有10萬6847人報考的110學年第一次高中英聽測驗今天上午9時起開放查詢成績，大考中心表示，英聽成績由精熟到生疏分為A...

熱門新聞

小五「台語課文」大人也不會唸 家長嘆：孩子因此更排斥台語

陽明交大首任校長遴選開跑 候選人11月底出爐

高中生上傳學習歷程檔案時間趕？國教署允延長

出借日治時代珍藏照片卻被弄丟 師大研究生揚言告雄女

幼稚園家長群組狂被「已讀不回」 他苦惱抱怨反被酸：玻璃心

6成高中生贊同學習歷程取代備審？ 台大教授不認同

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。