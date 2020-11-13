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全國高中職創造力培訓競賽 南投高中拿下全國第二名

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投高中參加全國高中職學生團隊技術創造力培訓與競賽，從300多所學校脫穎而出，榮獲全國第二名。圖／南投高中提供
南投高中參加全國高中職學生團隊技術創造力培訓與競賽，從300多所學校脫穎而出，榮獲全國第二名。圖／南投高中提供

南投高中學生洪嘉呈、洪瑞妤、陳柏翰、鄧友捷組隊參加全國高中職學生團隊技術創造力培訓與競賽，他們以「水果箱自動化搬移機」，應用機電創意組合的設計，用於協助水果箱搬運自動化，提升工作效率，在全國300多間學校中脫穎而出，拿下全國第二名，他們參加技優入學甄審可加分20%，錄取國立科大機率大增。

全國高中職學生團隊技術創造力培訓與競賽，洪嘉呈等人以現場提供的材料，用鐵盒模擬水果箱，依據兩個按鈕開關的選擇，自動將水果箱依不同開關所對應之順序要求，於兩個位置間搬移；並依據切換開關的選擇，對應兩種搬移速度。自動化程度高、功能完整，拿下高分。

南投高中校長傅國樑說，今年參賽隊伍有300多隊，有36隊進入複賽，只有10隊有名次，南投國中拿下全國第二名，相當不容易。指導老師電腦機械製圖科主任劉雯翎、陳偉民老師利用課餘時間，指導訓練不同群科的學生，最困難的部分，是從開始的磨合到團隊默契的培養，練習項目包含工業設計、機構設計、程式設計等跨領域技術。學校從2015年參賽，年年獲獎且進步，也是未來科技產業亟需的人才。

學生洪瑞妤等人說，這次競賽經過北、中、南、離島共4 區的分區初賽選拔，除了平日的訓練和模擬，準備決賽的過程中，更加強練習歷屆試題複習，與師長討論與修正作品功能外，有了穩扎穩打的練習基礎，才能在全國競賽場穩定發揮實力，相當感謝老師辛苦的指導和鼓勵。

南投高中參加全國高中職學生團隊技術創造力培訓與競賽，以「水果箱自動化搬移機」設計，拿下全國第二名。圖／南投高中提供
南投高中參加全國高中職學生團隊技術創造力培訓與競賽，以「水果箱自動化搬移機」設計，拿下全國第二名。圖／南投高中提供

南投高中參加全國高中職學生團隊技術創造力培訓與競賽，以「水果箱自動化搬移機」設計，拿下全國第二名。圖／南投高中提供
南投高中參加全國高中職學生團隊技術創造力培訓與競賽，以「水果箱自動化搬移機」設計，拿下全國第二名。圖／南投高中提供

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