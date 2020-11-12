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等待逾20年 中山大學仁武校區終於「動」了

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
位在中山大學仁武校區的醫學教學大樓今天動土。記者王昭月／攝影
位在中山大學仁武校區的醫學教學大樓今天動土。記者王昭月／攝影

開辦醫學院是國立中山大學創校初期即規範的建設藍圖，今年適逢建校40周年，由巴巴事業董事長黃炯輝捐2億興建的醫學教學大樓今早率先在高雄仁武校區動土，預計112 年完工啟用，全案終於如願起步。這是仁武校區首棟建物，也是高屏澎東區國立大專校首棟醫學教學大樓，未來將結合高雄榮總臨床師資，發展跨域智慧醫學，為偏鄉離島培育醫事人才做出更好的服務。

中山大學積極申設公費學士後醫學系，硬體設備先投入建設，今日動土的「醫學教學大樓」，總樓地板面積3160坪，為地下1樓、地上6層樓的建築，地理位置鄰近合作夥伴高雄榮總院區，雙方將相互挹注科研能量與臨床師資，動土典禮上，高榮院長林曜祥及立委許智傑等嘉賓與會，現場冠蓋雲集。

仁武校區將作為中山發展醫學研究及培育醫事人才的基地，未來朝AI人工智慧的遠距醫療、經濟醫療、生態圈醫療、精準及預防醫療等方向發展，目前獲巴巴事業董事長黃烱輝及數10位校友承諾捐贈兩棟醫學大樓。

校長鄭英耀表示，37年來台灣人口高雄榮總的醫療團隊，3年前學校與的高雄榮總取得共識，決定共同籌設醫學系，期望能透過學校的科研能量，結合高榮的臨床師資，弭平南北醫療資源的落差，共同為台灣偏鄉離島培養醫療人才，同時創造更個別化、差異化的醫療環境，希望台灣的醫療是沒有偏鄉。

鄭英耀說，醫學教學大樓動土後，未來會接續施建大體與動物解剖實驗大樓，明年醫學研究大樓動工，整個校區初步規畫做醫學院外，另規畫8到10公頃做智慧型健康照護生態園區，將朝醫學院、生醫、醫材、健康照護等方向發展。

位在中山大學仁武校區的醫學教學大樓今天動土，到場嘉賓祈求上天賜福開工大吉。記者王昭月／攝影
位在中山大學仁武校區的醫學教學大樓今天動土，到場嘉賓祈求上天賜福開工大吉。記者王昭月／攝影
中山大學仁武校區醫學教學大樓今天動土，現場嘉賓雲集。記者王昭月／攝影
中山大學仁武校區醫學教學大樓今天動土，現場嘉賓雲集。記者王昭月／攝影

榮總 醫學院 偏鄉

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