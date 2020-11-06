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52歲的他 閉關8個月、寫200支筆 不動產估價師考到手

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導
投入房仲業近30年的劉芳志，兩年前「陪考」進到台北大學不動產與城鄉環境學系就讀，更進一步挑戰不動產估價師，閉關8個月、寫掉200支筆，終於從300多名考生中，擠身為14名及格者之一。圖/劉芳志提供
投入房仲業近30年的劉芳志，兩年前「陪考」進到台北大學不動產與城鄉環境學系就讀，更進一步挑戰不動產估價師，閉關8個月、寫掉200支筆，終於從300多名考生中，擠身為14名及格者之一。圖/劉芳志提供

踏入房仲業近30年的劉芳志，自承少時不讀書，出社會後才重拾課本，一路打怪，接連考取不動產經紀人、地政士證照，兩年前更與兒子一起考大學，進到台北大學不動產與城鄉環境學系就讀，今年更進一步挑戰最高級別的不動產估價師，閉關8個多月、寫乾200多支筆，甚至「拋家棄子」，終於在300多名考生中，成為及格過關的14人之一。

劉芳志原本僅有高中學歷，退伍後從事房仲業，工作所需，他接連考取不動產經紀人、地政士證照，後來為激勵當時高三的兒子念書，身為老爸，直接撩落去「陪考」，一起當上大學生

就讀台北大學期間，劉芳志又陪著同班「小朋友」們一起報考不動產經紀人考試，老早就擁有執照的他，再度上榜。劉芳志不念書則已，念起來卻一鳴驚人，他笑稱自己年輕不愛念書，老了才懂得珍惜。

一路打怪晉級，取得報考不動產估價師資格後，劉芳志決定挑戰大魔王，也因為不動產估價師出了名的難考，所以他做足規畫，全力應戰，今年初便對外宣告將閉關念書，更挑選一間空屋作為書房，接近考試的最後衝刺期，索性連家都不回了。

劉芳志強調，「法條一字不漏寫出來，能讓人感覺專業 ！」比起以自己的話闡述，他認為精準呈現法規條文，更容易取得高分，因此特別花費心力背誦，連相關釋字、解釋也不遺漏，他在「民法物權與不動產法規」衝高至82分，藉此補足其他弱點。

至於偏重計算的「不動產投資分析」，自認較沒概念的他，鎖定一本書後，從第一頁按部就班讀到最後一頁，遇到不會的計算題，就上網尋求資源解決；投注最多時間研讀的「不動產估價實務」，則是反覆演練歷屆試題，但劉芳志推測，考試當天判讀考題失準，最後得分不高，建議考生答題時應盡量列舉出各類方法。

劉芳志提醒，不動產估價師為平均及格制，不用科科拚高分，只要掌握一、兩科強項即可，他也建議考試要趁早，「阿志年紀不小，都能一次考上，你只要下定決心，一定比我強！」

劉芳志最自豪的是準備不動產估價師考試的8個月裡，寫掉200多支原字筆。圖/劉芳志提供
劉芳志最自豪的是準備不動產估價師考試的8個月裡，寫掉200多支原字筆。圖/劉芳志提供

大學生 考題

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