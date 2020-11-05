250系明年個人申請更改採計考科 頂大校系為何變心？

大學甄選會今天公告110學年個人申請和繁星推薦簡章，補教分析，明年個人申請有250個系改變採計考科，台灣大學會計系等頂大社會組校系取消採計社會，只看國文、英文、數學三科，推估將吸引更多自然組跨考生。台大電機工程、資訊工程、清華大學化學等系明年都棄採國文，只看英文、數學、自然三科。

大學學測包括國文、英文、數學、自然、社會五科，108學年起大學個人申請採「五選四」，新制上路第三年，採「五選三」的科系占比逐漸提升，110學年有900個系參採三科，約占總系組數四成一。其次是參採四科共670系，約占總系組數三成一。

在五選三的架構下，明年個人申請有250系改變採計考科。補教分析，台大會計系、哲學系明年都取消採計社會，只看國文、英文、數學三科，推估將吸引更多自然組跨考生。台大電機工程、資訊工程、清華大學化學等系明年則選擇棄採國文，只看英文、數學、自然三科。不過指考後的考試分發卻又保留國文，想攻入理工名系，還是得準備國文。

頂尖生關注的各大醫學系採計科目都和去年一樣，全國11所醫學系中，10所棄採社會，只看國文、英文、數學、社會四科。馬偕醫學系則不看國文，採計英文、數學、自然、社會四科。

另外，教育部持續推動多元入學，甄選入學名額越來越多。甄選會統計，110學年甄選名額逾7萬創三年新高，其中個人申請有69校共2181系參加，提供5萬5541個招生名額，比去年增加274個。繁星推薦則有68校、1779系參加，提供1萬6111個招生名額，比去年多一個。