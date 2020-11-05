明年大學個人申請38系設APCS組 共收95人創新高

大學甄選會今天公告110學年繁星推薦和個人申請簡章，共38個資訊相關科系在個人申請管道設專門組別採計大學程式設計先修檢測（APCS）成績，共釋出95個名額創歷年新高。繼清、交、成大之後，台灣大學資訊工程系明年首度釋出一個名額，該系表示此測驗有鑑別度，且一年辦理多次非「一試定終身」，今年決定開出少量招生名額。

APCS分觀念和實作兩科，滿分各為五級分。台大資工系110學年首度加入參採APCS戰局，設下實作和觀念各達四級分的高門檻，難度等同清、交資工系，僅次成功大學資工系。台大資工系主任洪士灝日前表示，此測驗上路數年，系上評估具一定公信力和鑑別度，且每生可考多次並擇最優成績，制度不死板，因而決議開設一個名額。

洪士灝說，台大資工系目前的個人申請開放考科二選一，考生可選數學或程式設計，選數學人數較多。程式設計測驗要花時間設計，且每個老師各有偏好，不見得是考生曾學過的內容，考題不易出。APCS也考實作且已標準化，有望成為更合適的選才管道。

主辦APCS測驗的台灣師範大學副校長李忠謀表示，APCS考試範圍和高中課程對應，考生只要上課好好學，實作考到三級分不是問題，觀念題則有很高的機率拿到四級分以上，符合多數大學校系的招生門檻。

台南二中資訊教師涂益郎也指出，考到四級分並不難，筆試只要讀過高一範圍並答對基本題，就能拿三級分；實作即便原始分數零分，也可取得一級分。不過成功大學等頂尖大學的資工系APCS組錄取門檻約八級分，考生除須學完高一、高二資訊課程，還得自行勤練習才能達標。