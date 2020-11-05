升大學也可就近入學！110學年11校辦「願景計畫」

教育部推動多項計畫促城鄉教育資源均衡，大學甄選會今天公告110學年繁星推薦和個人申請簡章，宣布110學年起推動「願景計畫」設107個名額，提供在地或弱勢學生可透過「個人申請」管道，就近就讀11所國立大學，參與學校包括海洋大學、台南大學、東華大學、屏東大學、台東大學、暨南大學、嘉義大學、宜蘭大學、聯合大學、高雄大學和金門大學。

教育部表示，已開放各大學另設「願景組」，或設「願景計畫外加名額」，招收符合「願景計畫生」身分資格的學生。大學甄選會表示，各大學對願景計畫生資格規定不同，考生務必在報名前詳閱申請校系的分則內容，或直接找該校系確認，以維護自身權益。

教育部也說，其他大學雖未列入願景計畫，但目前也有提供弱勢學生優先錄取或加分優待等措施，比如台灣大學的希望組、清華大學的旭日組、中正大學的嘉星組等，這些校系名單可到甄選委員會網站的「扶弱措施」選項查詢。

除新增「願景組」招收107名學生，大學甄選會指出，個人申請還有諸多特殊項目，包括招收「師資培育」公費生19名、「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生71名、「連江縣社會工作人力培育獎勵計畫」公費生3名、招收完成「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」的「青年儲蓄帳戶組」學生70名。

各校系個人申請會參採學測成績，大學甄選會提醒，110學年大學學測明年1月23、24日舉行，報名截止日到今年11月13日，逾期不受理。學測五科由學生自由選考，建議考生整理欲申請校系中有參採的科目，報名這些考科並如期應考。

教育部說，完成「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」的學生，若在畢業當年已參加學測並持有成績，免參加110學年度各項入學考試，但只能報名個人申請設有「青年儲蓄帳戶組」的校系。

甄選會另指出，若已錄取110學年一般大學或四技二專的特殊選才並完成報到，且沒在期限內放棄入學資格的考生，一律不得報名繁星推薦和個人申請入學招生。