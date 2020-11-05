110年大學個人申請再增274名 最多校系採英文

110學年考季開跑，大學甄選會今天公告110學年個人申請和繁星推薦入學簡章，其中個人申請有69校、2181系參加，提供5萬5541個招生名額，比去年增加274個。繁星推薦則有68校、1779系參加，提供1萬6111個招生名額，比去年多一個。學測五科中，最多校系採計英文，繁星推薦有1068系，個人申請有1199系。

大學入學採計的學測科目包括國文、英文、數學、自然、社會五科，甄選會統計，最多校系採計英文，繁星推薦有1068系，個人申請有1199系。大考中心每年另辦兩次高中英聽測驗，110學年繁星推薦有60系採計，個人申請有55系採計，約占總數的3％。教育部另委託台師大辦理大學程式設計先修檢測（APCS），有38系採計。

而在採計組合上，110學年個人申請有900個系採五選三，也就是只參採三科，約占總系組數四成一。其次是參採四科共670系，約占總系組數三成一。

繁星推薦部分，甄選會先前統計，共787系參採三個學測科目數也是大宗，約占總校系數四成四。其次是參採四科共672系，約占總校系數三成八。無論個人申請或繁星推薦，三大主科國文、英文、數學仍是多數校系最重視的科目。

五選三校系越來越多，明星大學理工科系如台大電機、資工系，以及清大化學系等，明年個人申請都選擇放棄國文，只採英文、數學、自然三科。

台灣大學電資學院院長張耀文指出，他們認為國文也重要，只是按招聯會訂出的制度，院內科系若採國文，就可將此科加入超篩比分，最後變成理工生憑國文決勝負，而不是院內更重視的數學科，不符人才篩選目標，因此直接刪除國文。