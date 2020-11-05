高中英聽成績雙峰化 A級、F級占比創3年新高

有10萬6847人報考的110學年第一次高中英聽測驗今天上午9時起開放查詢成績，大考中心表示，英聽成績由精熟到生疏分為A、B、C、F四級，今年最高級A級人數占20.8％、最後的F級人數占7.56％，兩者都是三年新高。按性別分，男生在A級、F級的人數百分比都高於女生。

大考中心統計，今年有2萬1859人拿A級，占20.8％；3萬5522人拿B級，占33.8％；3萬9765人拿C，占37.84％；7945人拿F級，占7.56％。按性別分，男性總考生人數占全體考生的48.41％，女生占51.59％，男生在A級、F級的人數百分比都高於女生。

從題型來分，大考中心副主任鄭中平表示，英聽測驗包括看圖辨義、對答、簡短對話、短文聽解四種題型，每一題型配分相同。看圖辨義對考生來說最容易，得分率達七成八；簡短對話得分率近七成；短文聽解得分率約六成五；對答題最難，主要是題目資訊少，學生要靠仔細聆聽取得答題資訊，得分率略高於六成。

高中英聽試務召集人沈青嵩表示，這次考試違規樣態中，沒帶有效證件正本占九成六是大宗。呼籲考生，報考大考中心各種考試應帶有效證件正本，包括國民身分證、有照片的健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照、居留證，以免違規；學生證非有效證件。尤其是明年初展開的學測，任一科未帶證件，直接扣一級分相當嚴重，務必記得攜帶。

而在缺考率部分，沈青嵩表示，今年10月24日舉行的高中第一次英聽測驗分上、下午場，缺考率分別是1.8％和1.67％，都比去年低。這次本島也沒有報名考生受新冠肺炎疫情影響而未到考。

高中英聽不公告題本，但鄭中平表示，大考中心為讓考生了解此測驗內容，會公布由過往考題組成的試題示例和參考答案，開放考生上大考中心網站下載和練習。

雖然高中英聽每次報考人數都超過10萬人，不過採計高中英聽的大學校系逐年降低，110學年僅51系採計，近日有教育人士投書呼籲廢除此測驗。鄭中平說，亞洲多國都有英聽考試，南韓在1993年納入、中國大陸為1996年、日本為2006年。

他表示，台灣從2010年開始考英聽，起源於當時的國科會（現在的科技部）全國人才培育會議決議，認為大學考試要加入英語聽力，74％大學校系認為應該增加聽力。許多高中教師也支持英聽測驗。沈青嵩說，雖然採計校系略減，不過將高中英聽測驗列入參酌的校系仍多。