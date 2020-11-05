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高中英聽今天上午9時開放查詢成績 網址在這裡

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
110學年高中英聽測驗報名開跑，今年第二次考試日期為12月12日。本報資料照片
110學年高中英聽測驗報名開跑，今年第二次考試日期為12月12日。本報資料照片

10萬考生報名的110學年第一次高中英聽測驗10月24日落幕，大考中心今天寄發成績單，並於上午9時起開放考生上網查詢成績，網址（ https://ap.ceec.edu.tw/ExamInfo/SysOpen.aspx?examid=110TELC ）。或可撥打（02）2364-3677查詢成績。

大考中心表示，考生若對成績有疑義，今明兩天上成績複查系統登錄申請複查資料，並於期限內繳費。複查結果通知書將於11月10日寄發，並開放網路和電話語音查詢。

110學年高中第二次英聽測驗將於12月12日登場，大考中心宣布，報名將從11月9日到11月13日，逾期不受理。在學的高中三年級學生一律由學校辦理集體報名，其他具備報名資格的考生，可委託經政府立案且獲大考中心報名代碼的補習班報名，或透過網路個別報名。

大考中心也說，響應無紙化政策，考試不再寄發考試通知，考生可於應考資訊查詢系統開放日起，到官網查詢或列印，或以電話語音查詢。報名時如有提供行動電話，大考中心也將以簡訊寄送查詢連結給考生。

有關英聽測驗成績的用途，大考中心指出，英聽成績有效期限三年，期間可重複報名，並擇最優成績作為繁星推薦、個人申請、考試分發等大學入學管道的檢定項目，或個人申請第二階段的審查資料之一。

高中英聽成績由精熟到生疏依序分為A、B、C、F四級。110學年共51個大學校系採計英聽成績，16系要求考生達A級、30系要求至少B級、五系要求至少C級。

英聽 補習 繁星

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