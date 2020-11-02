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110年學測試辦測驗考6科學測範圍 明年9月前登場

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
110學年的學測試辦考試將擴大，考科從社會、自然兩科，增加為寫作以外的六科，預計邀10萬名考生免費參加，每生選兩科，每科3.5萬人應考。圖／聯合報系資料照片
110學年的學測試辦考試將擴大，考科從社會、自然兩科，增加為寫作以外的六科，預計邀10萬名考生免費參加，每生選兩科，每科3.5萬人應考。圖／聯合報系資料照片

111學年起大學學測數學拆為數Ａ、數Ｂ兩科，並改採卷卡合一等新制。大考中心為讓考生適應新型考試，宣布110學年的學測試辦考試將擴大，考科從社會、自然兩科，增加為寫作以外的六科，每生可選科兩科。預計10萬名考生可免費參加，每科3.5萬人。考試最遲於明年9月辦理，各科範圍是都是部定必修課程，也就是學測範圍。

大考中心今年已舉辦首次學測試辦考試，大考中心表示，考生盼了解新型考題，共226所高中職踴躍表達參與意願，最後有6萬7889名高一學生參與，其中包括64名使用特殊試題及特殊作答的學生。試辦考包括社會、自然兩科，參加社會科考試的學生數為6萬3270人，自然科則有6萬2634人。

新型學測一大變革是改採卷卡合一制，答案卡雜揉選擇題與非選題作答區。大考中心表示，作答上採用新式的A3雙面答題卷，答題卷正面右半及背面全頁，都是配合各科第二部分混合題組或非選擇題所設計的作答區。非選擇題的作答區設計依題目要求而有不同面貌，比如要求考生以100字簡答，或是直接在答題卷上作圖。

但周兆民說，今年試辦後發現A3答案卷太大，部分考生的桌面無法整張平放，也擔心有產生舞弊可能性，未來會將答案卷對摺一半，以利考生作答。

全教總高級中等學校委員會副主委臧俊維說，108課綱甫上路，升大學考題由大學教師命題，高中端最擔心命題上出現「超綱」，呼籲試辦考試模擬真實學測，盼大考中心更嚴謹檢核試題，也讓多一點高中老師參與審核。

一名補教教師表示，新型考試變化多，呼籲大考中心開放每名考生至多選考五科以上，提早適應新題型。

按大考中心規畫，111年學測數學考科分為數學Ａ、數學Ｂ兩科，再加上原本的國文、英文、自然、社會、寫作，總共七科。原本每年7月展開的大學指考將改為分科測驗，不再考共同科目國文、英文，並刪除數乙，包括數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民七科。

學測 考題

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