110學測報名今天開跑！ 考試變革看過來

110學年度大學學科能力測驗即日起至11月13日開放報名，今年考程有異動，大考中心表示，為配合身心障礙及重大傷病考生延長考試時間，學測各天考試下午第一節、第二節之間的休息時間，將增加20分鐘。

大考中心表示，為提升身心障礙及重大傷病考生應考服務，針對特殊項目中之延長考試時間，各節過去以20分鐘為限，將調為以30分鐘為原則，並增列考生如有超出原訂延長時間原則之需求者，得提供相關證明文件申請，診斷證明書開立之醫院層級，也增列地區醫院。

大考中心表示，配合身心障礙及重大傷病考生延長考試時間之更動，學科能力測驗各天考試下午第一、二節間休息時間將增加20分鐘。

針對試場規則與違規處理辦法變革，大考中心表示，將增列「中華民國身心障礙證明」正本為應試有效證件，且明可攜帶入座之應試物品中，尺類與圓規等作答輔助工具之實物圖例及規範。

大考中心表示，高三在學生，應一律經由就讀學校辦理集體報名；其他具備報考資格者，可委託經政府立案，且已獲得大考中心發給集體報名單位代碼之補習班報名，亦可以個別網路報名；未於規定期限內辦理報名、繳交照片及繳費者，即視為未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。

大考中心表示，學科能力測驗成績主要用於大學繁星推薦入學、大學個人申請入學、大學考試入學、科技校院日間部四年制申請入學等招生管道。另有許多其他入學管道或國外大學也使用學科能力測驗成績，考生可留意相關招生資訊。